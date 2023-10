Vídeo conceitual revela como seria o design do Samsung Galaxy S24

Parece que o Samsung Galaxy S24 está ao virar da esquina. Espera-se que os fabricantes sul-coreanos lancem o seu novo navio-bandeira a meio de Janeiro do próximo ano, mantendo assim a sua tradição de ter um máximo representante da sua linha de celulares por ano.

Há muitas especulações sobre as melhorias que o Galaxy S24 terá em relação ao seu antecessor, o Galaxy S23. A câmera, o desempenho da bateria e tudo o que envolve a mudança (para melhor) do chipset da Qualcomm, são parte das melhorias que a Samsung parece oferecer com este novo celular.

Mas muitas das atenções foram voltadas para o design, sobre o qual se especula que será uma espécie de combinação entre a série S, a qual já pertence, e a popular Galaxy Note da Samsung.

De acordo com o site NewsBytes, citando o famoso Concept Creator, criador de conteúdo do YouTube. Esse influenciador, fiel ao que publicou, fez um vídeo conceitual do que seria o Samsung Galaxy S24, e os especialistas dizem que acertou tudo o que a empresa sul-coreana pretende lançar.

Aos poucos, os detalhes do Samsung Galaxy S24 estão sendo divulgados, muito antes de seu lançamento. Os fabricantes sul-coreanos deixaram ver os processadores que usarão em seus próximos navios-capitães, durante os testes de desempenho, melhor conhecidos como benchmarks.

O site Isa Marcial relata as primeiras provas de desempenho nas quais se detalha que a Samsung lançará três versões do Galaxy S24. Os dois primeiros: Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus virão com Exynos; enquanto que o Galaxy S24 Ultra chegará com o Qualcomm Snapdragon.

As notícias indicam que os testes de desempenho mostraram que “o próximo Galaxy S24 + terá o Exynos 2400, alcançando marcas de 2.067 pontos para o teste de núcleo único e 6.520 pontos para o teste de múltiplos núcleos”.

Da parte do Ultra, que costuma ser a melhor versão, usaria o processador Snapdragon 8 Gen3. As avaliações o classificaram com 2.234 pontos no teste de um núcleo e 6.807 pontos no múltiplo.

Não são os primeiros vazamentos de notícias destes celulares. Em agosto, detalhes das capacidades das baterias dos dispositivos foram revelados.