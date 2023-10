Três galáxias interagem em uma maravilhosa dança universal: o Hubble da NASA nos mostra de forma espetacular

A NGC 520 é uma das maiores e mais brilhantes galáxias do Atlas de galáxias de Siena. Está formada por duas galáxias de disco que eventualmente se fundiram para formar um sistema massivo. NSF/AURA/NOIRLAB (Sebastian Carrasco)

O Telescópio Espacial Hubble continua a ser uma ferramenta maravilhosa que guarda uma impressionante quantidade de dados sobre o universo. Apesar de ter sido substituído pelo poderoso Telescópio Espacial James Webb, o observatório da NASA e ESA registra eventos surpreendentes como estas três galáxias interagindo entre si, a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra.

Inicialmente, quando os cientistas analisaram os dados, eles pensaram que o Hubble da NASA e da ESA havia capturado o par de galáxias interagindo conhecido como Arp-Madore 2339-661. E isso foi feito. Mas quando eles examinaram de perto a informação, eles descobriram a particularidade de que este grupo poderia ser mais estranho do que parece à primeira vista, pois aqui há três galáxias interagindo, não apenas duas.

De acordo com a NASA no seu site oficial, as duas galáxias claramente definidas são NGC 7733 (menor, abaixo à direita) e NGC 7734 (maior, acima à esquerda). A terceira galáxia é atualmente conhecida como NGC 7733N e é visível se você olhar de perto o braço superior de NGC 7733.

De acordo com o que se pode observar nas imagens, pode-se ver uma estrutura em forma de nó, que brilha com uma cor diferente da do braço e escurecida pelo pó.

Galáxias

Os especialistas explicam que as análises das velocidades e direções envolvidas mostram que este nó tem um deslocamento adicional considerável para o vermelho. Isso sugere que deveria ser uma galáxia separada e não uma dependência da galáxia NGC 7733.

“As três galáxias estão bastante próximas umas das outras, a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Tucana, e, como mostra esta imagem, interagem gravitacionalmente entre si”, publicou a NASA em seu portal e nas redes sociais.