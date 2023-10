Telescópio Espacial James Webb documentou uma explosão estelar massiva com elementos da origem da vida

Via Láctea NASA

Telescópio Espacial James Webb (JSWT) está de volta e, com sua tecnologia avançada, ajuda a documentar um curioso fenômeno espacial que nos leva a uma pesquisa científica que estimula uma reflexão interessante sobre como a vida surge do caos.

Há algumas semanas relatamos como este instrumento foi capaz de detectar cerca de 150 objetos estranhos na nebulosa de Orion que antes eram imperceptíveis devido ao brilho dos corpos astrais vizinhos.

Mas, graças ao poder e precisão do JWST, foi possível documentar a existência de centenas de novos corpos e formações que antes eram imperceptíveis para a tecnologia existente.

Trata-se de uma avanço histórico no campo da exploração espacial. No entanto, esse não seria o único benefício do Telescópio Espacial James Webb.

Perfeito exemplo é o caso que compartilhamos hoje, onde o artefato conseguiu documentar uma explosão estelar que leva à conexão com o próprio origem do nosso planeta e toda a vida atual que reside aqui.

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) desvenda a explosão GRB 230307A

No dia 7 de março de 2023, o Telescópio Espacial James Webb e outros observatórios detectaram uma explosão estelar massiva a cerca de mil milhões de anos-luz da Terra.

A explosão, conhecida como GRB 230307A, anteriormente relatada pelo Publimetro, foi a segunda mais brilhante já observada e acredita-se que foi causada pela fusão de duas estrelas de nêutrons.

A pesquisa sobre este fenômeno acaba de ser publicada na revista Nature, gerando grande expectativa na comunidade, já que se trata da primeira vez que se observou o material liberado de uma kilonova.

Trata-se de um tipo incomum de explosão estelar que acredita-se ser responsável pela criação de elementos químicos pesados, incluindo alguns necessários para a vida. No caso de GRB 230307A, a explosão foi tão brilhante que foi visível a olho nu por alguns minutos.

Telescópio Espacial James Webb NASA

Assim, um time de pesquisadores, cientistas e astrônomos usou uma variedade de telescópios para rastrear a explosão e determinar sua origem, onde o JWST foi a ferramenta mais determinante.

Uma vez que os dados coletados pelo James Webb mostraram que a explosão foi causada pela fusão de duas estrelas de nêutrons, criando assim uma kilonova na sua fusão, ou seja, foi documentada uma explosão de material altamente enriquecido em elementos pesados.

O telescópio ajudou a detectar a “assinatura química” do telúrio, um metaloide raro usado em uma variedade de aplicações, incluindo baterias de íons de lítio, no material liberado pela kilonova.

Graças a isso, os pesquisadores esperam que outros elementos próximos ao telúrio na tabela periódica, como o iodo, que é necessário para a vida na Terra, também estejam presentes no material liberado pela kilonova.

Assim, o JWST ajudou a estudar um fenômeno que explica o processo químico exato para a formação de elementos que semeiam as bases para gerar vida em nosso planeta.