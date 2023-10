Telescópio Espacial James Webb detectou um tesouro na atmosfera de um exoplaneta próximo à Terra

O Telescópio Espacial James Webb mudou a visão da ciência que explora as profundezas do cosmos. As suas ferramentas mostram eventos inéditos que são registrados dentro do nosso Sistema Solar e outros que ocorrem a milhares ou milhões de anos-luz.

Em uma pesquisa recente, a NASA publicou que eles encontraram um tesouro de quartzo posado na atmosfera de um exoplaneta, que está a 1.300 anos-luz de distância.

De acordo com uma resenha publicada no portal oficial da NASA, os investigadores detectaram evidências de nanocristais de quartzo nas nuvens de alta altitude de WASP-17 b. Explicam que o descobrimento foi possível somente com MIRI (Instrumento de Infravermelho Médio de Webb).

Trata-se de um marco para a astronomia, pois marca a primeira vez que partículas de sílica (SiO2) foram detectadas na atmosfera de um exoplaneta. Este elemento, comumente conhecido como quartzo, é um dos mais abundantes na crosta da Terra.

O estranho neste caso é que o material é detectado na atmosfera deste mundo próximo ao nosso Sistema Solar, a partir de uma perspectiva astronômica.

“Estávamos emocionados. Sabíamos pelas observações do Hubble que haveria aerosóis (pequenas partículas que formam nuvens ou neblina) na atmosfera de WASP-17 b, mas não esperávamos que fossem feitos de quartzo”, disse emocionado David Grant, pesquisador da Universidade de Bristol no Reino Unido e primeiro autor de um artigo que é publicado hoje na Astrophysical Journal Letters.

A NASA explica que os grãos de silicato detectados anteriormente nas atmosferas de exoplanetas e anãs marrons parecem ser feitos de silicatos ricos em magnésio como o olivino e o piroxeno, não apenas de quartzo, que é SiO2 puro.

O fato de ter detectado este tesouro intergalático significa uma nova reviravolta na forma como se entende a formação de nuvens e exoplanetas.

“Esperávamos ver silicatos de magnésio”, reiterou a coautora Hannah Wakeford, também da Universidade de Bristol. “Mas o que estamos vendo em vez disso são provavelmente os componentes básicos deles, as minúsculas partículas ‘sementes’ necessárias para formar os grãos de silicato maiores que detectamos em exoplanetas mais frios e anões marrons”, detalhou.

Os cristais de quartzo detectados em WASP-17b são diferentes dos encontrados nas nuvens da Terra. Estes do exoplaneta não são arrastados a partir de uma superfície rochosa, mas são originados na atmosfera por si mesmos.

“WASP-17 b é extremamente quente (cerca de 1.500 graus Celsius (2.700 °F) e a pressão onde se forma no alto da atmosfera é de apenas aproximadamente uma milésima parte da que experimentamos na superfície da Terra”, explicou o autor principal. “Nessas condições, os cristais sólidos podem ser formados diretamente a partir do gás, sem passar primeiro por uma fase líquida”, acrescentou.

É um passo importante que os ajuda a compreender o planeta completo. WASP-17b é considerado um Júpiter quente. É formado principalmente de hidrogênio e hélio com outros gases relacionados à água e ao dióxido de carbono.