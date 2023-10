Inteligência Artificial decifra um pergaminho de Herculano de 2 mil anos

O uso da Inteligência Artificial (IA) é muito mais complexo do que o ChatGPT e similares, em diferentes áreas da ciência marcou um antes e um depois para diferentes áreas de estudo. No mais recente dos marcos registrados, esta tecnologia conseguiu decifrar um pergaminho de Herculano com dois mil anos de antiguidade completamente carbonizado.

Recentemente vimos como o Midjourney foi capaz de criar uma série de imagens que imaginavam como o México seria se não tivesse sido conquistado no século XVI pelos espanhóis. Cada ilustração mostra um universo alternativo com uma civilização local completamente diferente da que conhecemos hoje.

As mudanças peculiares na roupa, cultura, costumes e até mesmo na arquitetura são impressionantes, mas principalmente relativamente tangíveis. O que as torna ainda mais atraentes e perturbadores.

Mas e quando o poder da IA é usado para decifrar um enigma impossível em vez de imaginar coisas? A história de hoje trata disso.

Quando a Inteligência Artificial conseguiu decifrar um papiro carbonizado de 2 mil anos

Descobriu-se que um estudante de informática da Universidade de Nebraska-Lincoln conseguiu decifrar a primeira palavra de um papiro de Herculano, uma antiga biblioteca romana enterrada sob a lava do Vesúvio no ano 79 d.C.

Os detalhes dos avanços deste projeto foram publicados na última edição de Nature. Onde foi revelado como a palavra "porphyras", que significa "tinta púrpura" em grego, foi lida com o apoio de um sistema de Inteligência Artificial.

A leitura foi possível graças a um método que combinava uma série de tomografias computadorizadas com um algoritmo potenciado por IA. A tomografia computadorizada permitiu criar imagens em 3D dos papiros, que foram usadas pela IA para identificar os padrões de tinta.

Imagem: York Perry - Montagem: DALL-E | Inteligência Artificial: Ilustração conceitual

A partir dos padrões de tinta, foi possível decifrar esta palavra, que representa uma parte ínfima do texto completo do pergaminho, embora possa se inferir que o tema central seria algo relacionado às artes. No entanto, vale destacar que a ideia de alcançar este progresso há um ano era simplesmente inconcebível.

O estudante Luke Farritor foi quem desenvolveu o algoritmo de aprendizagem automática para identificar padrões de tinta nas imagens 3D dos papiros. Treinando sua operação a partir de um conjunto de dados de imagens de papiros antigos que ainda podiam ser lidos.

O descobrimento é um marco importante na história da arqueologia e representa a antecipação para decifrar completamente todo o seu conteúdo.

Os papiros de Herculano poderiam conter obras literárias, filosóficas e científicas de grande valor.