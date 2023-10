Estes são os cinco supercomputadores mais poderosos do mundo

A tecnologia informática está avançando a passos largos e os supercomputadores ainda lideram a vanguarda da potência de processamento. Estas máquinas colossais são fundamentais para uma ampla gama de aplicações científicas, desde a pesquisa médica até a física e a meteorologia.

O TOP500, uma lista dos 500 supercomputadores mais potentes do mundo, é atualizada duas vezes por ano, e vamos explorar os cinco mais destacados em 2023, com informações da Hard Zone.

1. Frontier - Estados Unidos

Localizado no Oak Ridge National Laboratory, no Tennessee, Frontier entrou em operação em 2021 e é uma verdadeira joia tecnológica. Impulsionado por 135.936 processadores AMD EPYC de terceira geração com 64 núcleos cada, Frontier alcança uma incrível potência de computação máxima de 1.194 PFlop/s. Este gigante da computação é dedicado a pesquisas sobre soluções energéticas, desenvolvimento de novos medicamentos e materiais inovadores.

Frontier

2. Fugaku - Japão

O Fugaku, localizado no Centro de Ciência Computacional RIKEN no Japão, é um líder indiscutível na computação científica. Construído pela Fujitsu em 2020, conta com 158.976 processadores Fujitsu A64FX, cada um com 48 núcleos. Fugaku destacou-se durante a pandemia por sua contribuição para a pesquisa de uma vacina eficaz contra a COVID-19.

FUGAKU

3. LUMI - Finlândia

O LUMI, localizado em Kajaani, Finlândia, é um projeto colaborativo de vários países europeus. Sua localização em um clima frio permite uma significativa economia de energia, e sua fonte de alimentação é energia hidrelétrica. Este colosso da computação, criado pela HPE e em operação desde 2022, consiste em 17.346 processadores AMD EPYC de terceira geração, cada um com 64 núcleos. Além disso, integra GPUs para aceleração de computação, embora não seja especificado o número exato. O LUMI oferece uma potência de computação de 309 PFlop/s e é dedicado a uma ampla gama de pesquisas científicas.

LUMI

4. Leonardo - Itália

Localizado em Bolonha, Itália, o Leonardo é propriedade do consórcio Cineca, composto por 2 ministérios, 70 universidades e 45 instituições públicas italianas. Este sistema especializa-se em sismologia, dinâmica de fluidos, bioinformática, química e análise de grandes volumes de dados. Desenvolvido pela EVIDEN e recentemente atualizado, o Leonardo conta com 57.024 processadores Intel Xeon Platinum 8358, com 32 núcleos cada. Com uma potência de 238,7 PFlop/s, continua a ser uma potência informática de primeiro nível no âmbito científico.

Leonardo

5. Summit - Estados Unidos

O Summit, também localizado no Oak Ridge National Laboratory, no Tennessee, compartilha o mesmo propósito que o Frontier, pesquisando medicina, biologia, física e mais. Desenvolvido pela IBM em 2018, este gigante da computação ainda é relevante. Cada um dos seus 4.600 nós contém dois processadores IBM Power9 de 22 núcleos e seis placas de vídeo NVIDIA V100, totalizando um impressionante 202.400 núcleos. Com uma potência de 148,6 PFlop/s, o Summit mantém sua posição como um dos computadores mais poderosos do mundo.