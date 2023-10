Este é o plano do programa espacial da China para colonizar todo o Sistema Solar

A China quer conquistar o espaço exterior. Estão grita aos quatro ventos, revelando suas intenções de começar a colonização da Lua e Marte. O programa espacial do gigante asiático já está desenvolvendo projetos para praticar a mineração em diferentes mundos, que claramente não são a Terra.

Para tentar alcançar isso, eles têm um ambicioso plano que identifica, em primeiro lugar, os planetas ou corpos rochosos em que podem aterrar. O cronograma da China para esta missão é iniciar em 2035 e terminar em 2100.

A agência espacial do gigante chinês tem o objetivo de instalar uma rede de mineração espacial em Marte, na Lua, satélites naturais de Júpiter e alguns asteroides já identificados.

Wang Wei, cientista da Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China, explica que o plano das suas organizações é explorar os recursos minerais e energéticos de vários corpos no Sistema Solar.

Eles deverão desenvolver novas tecnologias para alcançar isso, mas já têm o plano feito na mente e no papel. Na verdade, eles comparam essa situação com a era da navegação, na qual o ser humano saiu para explorar os mares da Terra.

Nesta foto publicada pela agência chinesa de notícias Xinhua, a cápsula de regresso da missão tripulada espacial Shenzhou-13 pode ser vista depois de aterrissar em Dongfeng, na Região Autônoma da Mongólia Interior, no norte da China, no sábado, dia 16 de abril (Peng Yuan/AP)

"Assim como os milagres criados na grande era da navegação, uma grande era espacial, com o uso dos recursos espaciais (...), criará os próximos milagres na história da humanidade e trará uma nova prosperidade para nossa civilização", lê-se em uma publicação do China Space News, site estatal de notícias científicas do gigante asiático.

Uma das novas tecnologias para executar este plano é o desenvolvimento (em via) de uma estação espacial melhor que a ISS, para servir como porto de entrada para as áreas próximas e profundas do Sistema Solar.

Já existe uma missão de mineração em andamento. Trata-se da sonda espacial robótica Tianwen-2, que será lançada em 2025. Esta nave irá coletar pedras de um asteroide chamado 2016 HO3.

A composição deste asteroide indica que é composto principalmente por óxidos metálicos, como ferro e magnésio. Também contém pequenas quantidades de silicatos e outros minerais. A China afirma que existem cerca de 700 rochas próximas à Terra, das quais 122 são economicamente viáveis para exploração mineira.