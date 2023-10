Um estudo descobriu que os pombos têm um mecanismo de aprendizado semelhante ao da inteligência artificial

Existe uma frase que diz: “Tonto como uma pomba”, em referência à pouca capacidade intelectual da ave mais comum do mundo. No entanto, essa afirmação está muito longe da realidade, pois muitos estudos sobre este animal voador certificam suas habilidades. O mais recente descobre que seu mecanismo de aprendizagem é semelhante ao da inteligência artificial.

Uma pesquisa realizada por uma equipe de cientistas da Universidade de Iowa e da Universidade de Ohio descobriu que as pombas têm uma capacidade de reconhecimento associativo.

Segundo a Hipertextual, os especialistas pegaram 24 pombos e submeteu-os a um estudo em que tinham que selecionar certos padrões, como linhas de diferentes espessuras ou anéis. Com esses estímulos visuais, ao bicar a opção certa, davam-lhes comida, enquanto que com a errada não havia prêmio.

"Eles aprendem por tentativa e erro. Por exemplo, quando lhes foi mostrada uma imagem específica, qualquer coisa que se parecesse com ela era colocada na mesma categoria", disse Brandon Turner, autor principal do estudo e professor de psicologia da Universidade Estadual de Ohio. Por isso, eles sempre estão na praça, sabem que lá lhes dão comida.

MECA, ARÁBIA SAUDITA Pombos rodeiam os peregrinos em frente à Grande Mesquita na cidade santa de Meca, na Arábia Saudita. Se espera que a Arábia Saudita receba um milhão de muçulmanos para assistir à peregrinação de Hajj, que começou em 7 de julho, depois de dois anos de limitações devido à pandemia do coronavírus. (Amr Nabil/AP)

O comportamento das pombas sugere que a natureza criou um algoritmo que é muito eficaz para aprender tarefas muito desafiadoras. Não necessariamente com a maior velocidade, mas sim com grande consistência”, acrescentou Edward Wasserman, coautor do estudo e professor de psicologia experimental na Universidade de Iowa, de acordo com o site mencionado.

Os pesquisadores relacionam estes mecanismos de aprendizagem com a Inteligência Artificial, uma vez que a detecção de padrões é a base do funcionamento automático do ChatGPT da Open AI.

“Com apenas esses dois mecanismos, é possível definir uma rede neural ou uma máquina de inteligência artificial para basicamente resolver esses problemas de categorização. É lógico que os mecanismos presentes na inteligência artificial também estejam presentes nos pombos”, disse o autor principal em uma entrevista com The Guardian.