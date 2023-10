John Lennon, Freddie Mercury, Kurt Cobain e Elvis pareceriam assim hoje, de acordo com esta Inteligência Artificial

John Lennon Uma Inteligência Artificial reconstrói retratos como idosos de John Lennon, Freddie Mercury, Kurt Cobain, Elvis e outros ídolos mortos do rock

Nós sentimos falta destes gigantes

Alguma vez vocês se perguntaram como John Lennon, Freddie Mercury, Kurt Cobain, Elvis Presley ou Janis Joplin pareceriam se estivessem vivos hoje? Bem, uma Inteligência Artificial tornou possível dar uma olhada nesses universos paralelos onde eles ainda estão vivos.

Nas últimas semanas, estudamos como essas plataformas de Inteligência Artificial já foram usadas de maneira obsessiva para criar imagens e retratos que até mesmo a imaginação humana é difícil de projetar.

Tudo começou, mais ou menos, no Japão, quando os fãs de anime começaram a alimentar esses sistemas para transformar personagens animados em ilustrações hiper-realistas que nos mostravam como seriam os personagens de Slam Dunk, Sailor Moon ou Dragon Ball se fossem de carne e osso.

Mas depois, quando esse fenômeno chegou à América, começamos a ver algumas variações interessantes. Por exemplo, agora eles usaram sistemas de IA para converter os atores de Friends em personagens animados por Pixar.

Agora esta tendência deu um novo salto, mostrando retratos em idade avançada de estrelas do rock que já faleceram há anos.

Inteligência Artificial dá rosto à velhice de John Lennon

Os colegas da Rock & Pop compartilham conosco em um artigo interessante a história do fotógrafo e advogado Alper Yesilta e seu projeto com a coleção de retratos Como se nada tivesse acontecido.

Neste local, o artista multifacetado criou uma série de retratos de ícones do Rock e da Cultura Popular usando Inteligência Artificial para descobrir como estas estrelas mortas pareceriam se ainda estivessem vivas.

Kurt Cobain | Uma Inteligência Artificial reconstrói retratos como idosos de John Lennon, Freddie Mercury, Kurt Cobain, Elvis e outros ídolos mortos do rock

Assim, na sua galeria de projetos, podemos encontrar cantores e artistas como Kurt Cobain, John Lennon, Freddie Mercury, Janis Joplin, Heath Ledger, Michael Jackson, Elvis Presley e Bruce Lee, entre outros.

De acordo com Yesilta, a parte mais difícil do processo criativo seria tornar a imagem parecer real e tangível, como se tivesse sido tirada por um fotógrafo.

Mas o núcleo deste projeto tem um calor mais intenso e cheio de sentimento, detonado pela saudade do que é impossível presenciar na vida real.

Freddie Mercury | Uma Inteligência Artificial reconstrói retratos como idosos de John Lennon, Freddie Mercury, Kurt Cobain, Elvis e outros ídolos mortos do rock

Com o desenvolvimento da tecnologia de Inteligência Artificial, eu estive empolgado por um tempo, pensando que 'qualquer coisa imaginável pode ser mostrada na realidade'.

Quando comecei a brincar com a tecnologia, vi o que ela poderia fazer e pensei no que me faria mais feliz. Queria ver algumas das pessoas que eu estava sentindo falta de novamente e assim surgiu este projeto.

Para criar os retratos, Alper Yesiltas usou software de melhoria de imagens como AI Remini e programas de edição de fotos como Adobe Lightroom e VSCO.

A mistura em conjunto no equilíbrio adequado tornou possíveis esses retratos mais realistas. Aqui alguns exemplos de sua obra:

Jimi Hendrix | Uma Inteligência Artificial reconstrói retratos como idosos de John Lennon, Freddie Mercury, Kurt Cobain, Elvis e outros ídolos mortos do rock

Elvis Presley | Uma Inteligência Artificial reconstrói retratos como idosos de John Lennon, Freddie Mercury, Kurt Cobain, Elvis e outros ídolos mortos do rock