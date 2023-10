Google Maps recebe recursos de Inteligência Artificial em nova atualização; saiba como usar

Na última quarta-feira, dia 25 de outubro, foram anunciadas novas melhorias e aprimoramentos que devem ficar disponíveis em breve para os usuários do Google Maps. A previsão é que 12 países recebam as melhorias citadas, entre eles o Brasil.

Conforme publicado pelo Thectudo, os usuários do aplicativo no Android e iOS terão acesso a novos recursos de Inteligência Artificial e realidade aumentada. Tais recursos contam com informações de trânsito em tempo real e atualizações visuais realistas.

Com as mudanças, o objetivo do Google é proporcionar uma melhor experiência de navegação para os usuários, desta forma as informações disponibilizadas na plataforma seriam mais intuitivas, atualizadas e seguras.

As melhorias já poderão ser testadas nos próximos meses pelos usuários que tem celular e carros equipados com o Google Built-in.

Conheça alguns dos novos recursos que devem chegar em breve para o Google Maps

Um dos principais pontos atrativos da nova atualização é o recurso de visão imersiva que combina o Street View com o Maps. Por meio dessa ferramenta, os usuários poderão ter uma visão aérea em tempo real dos pontos de referência de algumas cidades, informações sobre o clima e previsão do trânsito baseados em dados.

Inicialmente, este recurso ficará disponível para 15 localidades, sendo elas Amsterdã, Barcelona, Dublin, Florença, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, Nova York, Paris, São Francisco, San Jose, Seattle, Tóquio e Veneza.

Além disso, também será possível utilizar o Lens na barra de pesquisa do Maps, conseguindo informações de determinados locais apenas usando a câmera do seu celular. Os dados são mostrados na tela por meio de realidade aumentada, oferecendo referências visuais ao usuário. Em breve este recurso deverá estar disponível para usuários da cidade do Rio de Janeiro e São Paulo.

Mais detalhes

Nos próximos meses também está prevista uma atualização nos mapas do aplicativo, que devem se tornar ainda mais precisos. Para isso, será realizado um upgrade de cores e detalhes que visam facilitar manobras complexas.

Quem usa carros elétricos também deve se beneficiar com as mudanças, isso porque a funcionalidade que permite identificar carregadores, histórico de uso e velocidade de carregamento para veículos deste tipo deve ser liberada globalmente.

Por fim, o mecanismo de pesquisa também será atualizado, mostrando resultados de busca por meio de imagens, se assemelhando a um guia. É esperado que o lançamento desta função seja realizado nos próximos dias de forma global.

Leia também: Cachorro gamer e recordista tenta quebrar o próprio recorde em evento de jogos