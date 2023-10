Google Bard lança novas funções que você deveria usar já

O Google Bard mantém sua tendência de crescimento integrando cada vez mais serviços, funções e novidades que o torna uma das plataformas de Inteligência Artificial mais competitivas do mercado, quase à altura do ChatGPT, mas com alguns elementos distintivos.

Desde o trimestre passado, a equipe da empresa por trás do servidor de emails mais popular do planeta e do modo de busca mais usado a nível global, já vinha anunciando a intenção de evoluir a sua Inteligência Artificial.

Naquele momento, de acordo com o mapa de rota traçado pelos próprios amigos do Google, apontava para uma integração completa com todos os serviços já existentes da empresa, para que todas as nossas atividades fossem mais eficientes, na teoria.

Agora conhecemos uma série de novas funcionalidades concretas que foram liberadas para o Google Bard e são relativamente interessantes. Pelo menos o suficiente para testar sua eficiência, embora saibamos de antemão que não será perfeito.

Google Bard integra algumas melhorias ao seu modelo: conheça as novidades e dê uma chance

De acordo com um relatório dos colegas do 9to5google , o Google melhorou o Large Language Model (LLM) por trás da sua Inteligência Artificial do Google Bard, conseguindo algumas melhorias perceptíveis.

O principal atrativo entre todas as melhorias é a capacidade de resposta em tempo real. Uma opção que o usuário deverá ativar na interface de configuração da sua janela de instruções.

Ao ligar este modo, veremos uma mudança substancial no comportamento de Bard, pois as respostas serão geradas quase instantaneamente, sem tempo de espera.

Bard A Inteligência Artificial do Google

Em outros sistemas, como Bing Chat ou ChatGPT, é necessário esperar alguns segundos para gerar o conteúdo e ver como ele se desenvolve em tempo real até a conclusão dos parágrafos gerados.

Agora, com o Google Bard, isso é coisa do passado, pois as respostas são articuladas imediatamente, com o distinto modelo de análise e separação de elementos ou argumentos que já caracteriza esta IA.

Mas não é tudo perfeito, pois o fenômeno de alucinações da plataforma ainda está presente. Por isso, às vezes parte substancial das respostas geradas não contém informações 100% verdadeiras.

Quando isso acontecer, recomenda-se usar a nova opção de "Ignorar resposta", o que ajudaria a melhorar a execução do algoritmo ao gerar os textos.

Google Bard ainda tem um longo caminho a percorrer para melhorar.