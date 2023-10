Físico argentino explica com argumentos científicos como as viagens no tempo são possíveis

Viagens no tempo são uma espécie de realidade que vive na fantasia da ficção, que por décadas vimos no cinema. No entanto, existem teorias científicas que apoiam isso com base em modelos matemáticos e explicações para os paradoxos existentes, com a intenção de comprovar que em algum momento será possível viajar para o futuro ou para o passado.

Olhar para uma galáxia que está a milhões de anos-luz é uma espécie de viagem no tempo. O que pode ser visto através dos telescópios talvez já não exista ou, talvez, esteja em uma forma diferente, pois a luz que viajou para nós demorou tanto tempo para chegar que foi uma visão muito diferente do seu presente.

Mas não é isso que o físico argentino Gustavo Esteban Romero, professor da UNLP e pesquisador do CONICET, propõe. O pesquisador falou com o Diário Clarín e o La Vanguardia ecoou suas declarações, nas quais propõe que vários modelos poderiam confirmar cientificamente as viagens no tempo.

El viaje en el tiempo es posible, según Barak Shoshany “Incluso, si logramos encontrar tal teoría, esto no sería suficiente para probar que el viaje en el tiempo es posible, pero al menos significaría que el viaje en el tiempo no está descartado por paradojas de consistencias”, dice Shoshany. (Alberto Suárez / 500px/Getty Images/500px)

Romero deixa claro uma coisa: não é possível viajar para o passado, mas é possível fazê-lo para o futuro. Para comprovar sua primeira afirmação, ele argumenta com o “paradoxo do avô”.

"O que acontece se eu viajar para uma época antes de meu avô ter concebido meu pai e o matar? Meu pai não nasceria e, por conseguinte, eu também não. É uma inconsistência. Não posso matar meu avô porque, para que eu use a máquina do tempo, é necessário que eu não o tenha feito", conta Gustavo Romero.

No entanto, de acordo com a sua opinião baseada em análise e pesquisa, é possível ir para o futuro. "Podemos confirmar isso, em princípio, graças às partículas com as quais trabalhamos nos laboratórios".

Como se argumenta isso? Falando sobre o fenômeno da simultaneidade da relatividade

A Teoria Especial da Relatividade integra este conceito, explicando como o tempo se passa de forma diferente entre um corpo em movimento e um em repouso.

"Por exemplo, se uma partícula que tem uma vida média de um milionésimo de segundo estiver se movendo a uma velocidade considerável, para nós ela pode durar minutos. É como se houvesse dois gêmeos e um deles estivesse se movendo a uma grande velocidade. Esse gêmeo poderia chegar a conhecer o que acontecerá em 2100, por exemplo", explica o físico argentino.

Este exemplo foi discutido anteriormente em outro artigo publicado aqui. Um astronauta que vai para a Estação Espacial Internacional (ISS) volta um pouco mais jovem quando retorna à Terra.

Neste sentido, Gustavo Esteban Romero diz que “se você pudesse dar uma volta em suas órbitas e voltar, você perceberia que passou muito mais tempo do que alguém que ficou na Terra. Então, de alguma forma, houve uma viagem para o futuro.