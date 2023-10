Artemis: este é o exaustivo treinamento ao qual os astronautas que estão prestes a embarcar para a Lua são submetidos

O retorno de astronautas à Lua está cada vez mais próximo, com o desenvolvimento do Programa Artemis da NASA. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen foram os selecionados para viajar para o satélite natural.

Mas é mais fácil dizer do que fazer, e esses quatro astronautas estão sendo submetidos a um exaustivo treinamento para a realização.

Lembre-se que desde 1972 não há astronautas viajando para a Lua, sendo Harrison Schmitt e Gene Cernan os últimos a fazê-lo.

A Missão Artemis II levará os três tripulantes da NASA (Wiseman, Glover e Koch) e o da Agência Espacial Canadense, Hansen, para orbitar a Lua. Espera-se que eles mesmos pisem a superfície para a Artemis III, tornando Koch a primeira mulher a fazê-lo.

Quais são os principais detalhes do treinamento dos astronautas para ir à Lua? A NASA os divulgou recentemente.

"Nosso treinamento tem sido muito fluido até agora e nós temos desfrutado conhecendo os homens e mulheres de todo o mundo que trabalham para tornar as missões Artemis uma realidade", afirmou o comandante Wiseman.

Passo a passo do treinamento dos astronautas que viajarão para a Lua na Artemis

A primeira coisa é a adaptação à nave Orion, que os levará à órbita lunar em uma viagem de 10 dias. Os astronautas estão revisando os componentes básicos de navegação e monitoramento.

"A tripulação está fazendo um progresso incrível, preparando-se para o seu voo como as primeiras pessoas a usar a mais nova nave da NASA, construída para o espaço profundo", disse Jacki Mahaffey, chefe de treinamento do Artemis II, em um comunicado da NASA.

"Sua capacitação os prepara para fazer de tudo, desde tarefas missionárias planejadas e operações diárias, até como reconhecer e enfrentar situações inesperadas", acrescentou.

Astronautas Hansen e Koch NASA

Koch e Hansen realizaram, em setembro passado, um treinamento de geologia no cratera Mistastin, no Canadá. Os especialistas o definem como "um dos lugares mais parecidos com a Lua na Terra".

Os astronautas trabalharam na identificação de instrumentos e técnicas para explorar a superfície lunar, identificando e fotografando diversas características geológicas.

Em seguida, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen participaram no primeiro ensaio das operações de lançamento no Centro Espacial Kennedy.

Wiseman NASA

Foi uma prova para conhecer o passo a passo da tripulação no dia final, vestindo os trajes espaciais, viajando até a plataforma de lançamento e tomando o elevador até o lançador, até sentar na nave e verificar os sistemas.

A Missão Artemis II, com a viagem de quatro astronautas até a órbita da Lua, está prevista para 2025.