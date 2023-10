A versão guerreira de Milk de Dragon Ball aparece em live action feita pela IA

Todos nós conhecemos a Milk e sabemos que, se não fosse pelo seu temperamento, ela seria uma das guerreiras invencíveis de Dragon Ball. Não por acaso ela chegou ao Torneio de Artes Marciais, treinou Gohan e se casou com o homem mais forte do mundo.

Sabemos também que ela possui altos conhecimentos nas artes marciais que lhe conferem um status considerável na escala de poder dos Guerreiros Z, se compararmos com os humanos comuns e correntes.

Milk é capaz de sustentar uma luta com qualquer praticante de artes marciais e provavelmente vai ganhar se enfrentar guerreiros como Míster Satã ou Spopovich (sem estar sob o domínio de Babidi).

Mas com o passar dos anos, Milk dedicou-se mais a ser uma mãe e sustentar uma casa enquanto Goku treinava para defender a Terra.

O que teria acontecido se eu tivesse continuado treinando sob o rigoroso regime das artes marciais? My Smart Arts tem a resposta nesta brutal ilustração que nos mostra uma guerreira Milk hiperrealista, que serviria para um maravilhoso live action de Dragon Ball Z.

Esta Milk hiperrealista feita por My Smart Arts combina a beleza do personagem com a brutalidade de como ela se pareceria como uma guerreira das artes marciais.

Ele usa o mesmo traje que usou para se reencontrar com Goku, no torneio da última etapa de Dragon Ball, mas com detalhes de um visual real e não animado como o que a Todo Animation faz.