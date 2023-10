Versão hiper-realista de Serena de Sailor Moon deixa sem palavras os fãs do animé

Uma versão hiper-realista de Serena, criada por meio de inteligência artificial, deixou centenas de milhares de fãs de Sailor Moon sem palavras. A guerreira intergaláctica, com algumas diferenças no traje, cativa qualquer um que veja como seria esse personagem em um hipotético live action.

Lembramos de Serena por ser a reencarnação da Princesa Serenity, a princesa do Milênio de Prata, um reino lunar no anime Sailor Moon. Aquela guerreira vivia com sua mãe, a Rainha Serenity, e as outras Sailor Guardians do Sistema Solar interior.

Serena é uma pessoa gentil, carinhosa e compassiva. Ela está sempre disposta a ajudar os outros, mesmo que isso signifique colocar sua própria vida em perigo. Ela também é muito otimista e acredita no poder do amor para vencer o mal.

De todas as integrantes, ela é, sem dúvida, a mais importante das Sailor Guardians, um grupo de guerreiras que protegem a Terra das forças do mal. Como Sailor Moon, ela possui o poder do amor e da lua. Ela pode se transformar em uma guerreira da justiça com um traje de marinheiro branco e vermelho. Sua arma principal é o cetro lunar, que pode usar para disparar raios de energia.

Nesta versão hiper-realista da inteligência artificial, o vermelho está presente, mas, ao contrário do que vemos no anime, tem alguns detalhes cor-de-rosa em seus ombros.

A equipe da My Smart Arts conseguiu dar à ilustração o mesmo estilo de traje do personagem do anime, em um corpo escultural que a torna ainda mais impressionante.

Serena de Sailor Moon. My Smart Arts

Serena de Sailor Moon. My Smart Arts