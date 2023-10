Pesquisador mexicano diz que a NASA ficou com a maior parte do meteorito de Allende

Cerca de duas toneladas de rochas espaciais caíram sobre a humilde cidade mexicana de Allende no final dos anos 60. Este meteorito representa os fragmentos mais antigos do Sistema Solar que já caíram na Terra. Portanto, é normal pensar que a NASA tenha intervindo para investigar os componentes e materiais que vieram com ele.

No entanto, pesquisadores mexicanos contam a história de que aquela rocha, que se divide em duas partes com um peso total de mais de 2.000 quilos, foi despedaçada assim que caiu na superfície da localidade mexicana, que fica no estado de Chihuahua.

Fernando Ortega, pesquisador do Instituto de Geologia da Universidade Nacional Autônoma do México, afirmou em uma entrevista para o El Diario de Chihuahua que a rocha Allende é mais antiga do que o próprio Sol. “Veio para nos fazer entender nossas origens, desde quando éramos poeira de estrelas até nos tornarmos seres vivos”, disse.

Ele relata que a NASA, que chegou apenas dois dias após a rocha ter aterrissado na Terra, levou cerca de uma tonelada dela para pesquisa. O restante, de acordo com o pesquisador mexicano, foi se despedaçando entre comerciantes e colecionadores locais.

Agora, há fragmentos desta rocha até no Museu de História Natural da Cidade de Nova Iorque.

O meteorito Allende

O meteorito Allende é uma condrita carbonácea, que é o tipo de meteorito mais antigo e primitivo conhecido. Ele caiu no estado mexicano de Chihuahua em 8 de fevereiro de 1969 e se fragmentou em mais de 2 toneladas de material.

Este meteorito é importante por várias razões. Em primeiro lugar, é um dos meteoritos mais antigos já encontrados, com uma idade estimada de 4.567 milhões de anos. Isso significa que ele se formou pouco depois da formação do Sistema Solar.

Em segundo lugar, o meteorito Allende é rico em compostos orgânicos, que são precursores da vida. Isso levou os cientistas a acreditar que o meteorito pode ter contribuído para a formação da vida na Terra.

Em terceiro lugar, o meteorito Allende contém uma alta concentração de isótopos de carbono que não são encontrados na Terra. Isso sugere que o meteorito se formou em um ambiente diferente do da Terra.