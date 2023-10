O drone Ingenuity da NASA em Marte acaba de estabelecer um novo recorde de voo

O drone Ingenuity da NASA em Marte alcançou outro marco histórico voando a uma velocidade recorde sobre a superfície de Marte. Durante seu 62º voo no Planeta Vermelho, esse helicóptero atingiu uma velocidade de 10 metros por segundo (22.4 mph), superando seu recorde anterior de 8 metros por segundo (17.9 mph), estabelecido apenas dois voos atrás no final do mês passado.

De acordo com o Digital Trends, essa conquista representa um novo marco para a equipe da NASA no Jet Propulsion Laboratory da Califórnia, que supervisiona a missão atual em Marte, na qual também está envolvido o rover Perseverance.

O Ingenuity fez seu primeiro voo nos céus marcianos em abril de 2021, tornando-se o primeiro veículo aéreo a realizar um voo controlado e propulsado em outro planeta. Seu voo inaugural foi estacionário, mas desde então, esse helicóptero de 4 libras e 19 polegadas de altura demonstrou sua capacidade percorrendo uma distância recorde de 2.325 pés (708.9 metros). Isso evidencia sua capacidade de operar em uma atmosfera significativamente mais fina do que a da Terra.

Dados da missão

O Ingenuity acumulou um tempo total de voo de 113 minutos ao longo de seus 62 voos, cobrindo uma distância total de 9 milhas. Durante esses voos, atingiu uma altitude máxima de 24 metros, o que permitiu capturar imagens aéreas que têm sido fundamentais para a equipe do Perseverance ao procurar rotas seguras e eficientes para o rover terrestre.

Sombra do Ingenuity projetada no voo sobre a superfície de Marte NASA (Sebastian Carrasco)

A principal missão em Marte é a busca por evidências de vida antiga. Com a assistência do Ingenuity, o rover Perseverance tem usado suas ferramentas científicas para coletar e armazenar amostras de rocha e solo. Essas amostras serão recuperadas por uma futura missão e trazidas de volta à Terra para uma análise mais detalhada.

Além de sua contribuição para a busca por vida passada em Marte, o Ingenuity está coletando dados cruciais sobre as condições do planeta. Esses dados ajudarão a NASA a se preparar para sua primeira missão tripulada a Marte, planejada para a década de 2030.