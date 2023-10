Guerra tecnológica: saiba como o Hamás consegue hackear seus drones e fazer com que passem despercebidos pelo exército de Israel

A guerra entre o Hamas e as forças de Israel tem uma forte presença no campo da tecnologia. Ambos os exércitos recorrem a métodos sofisticados com o que há de mais recente em hardware e software da indústria de armamentos, tanto para se defender como para realizar ataques.

Nos últimos dias, tem sido observado como as forças do Hamas conseguiram executar ataques contra os poderosos tanques Merkava, que se dirigem à Faixa de Gaza em uma impressionante ofensiva terrestre. O grupo palestino conseguiu desativar algumas dessas máquinas monstruosas por meio de drones que passam despercebidos para o exército de Israel.

Eles fizeram o mesmo com algumas das defesas do sistema Domo de Ferro, que conseguiram burlar com este método simples, mas avançado e engenhoso que aplicam a seus drones por meio de uma invasão.

De acordo com uma reportagem do La Razón, os especialistas em tecnologia do Hamas encontraram uma maneira de manipular a função “Return to Home” (Retorno à Base) de seus drones. Essa função de segurança permite que um drone retorne automaticamente ao seu ponto de partida em caso de perda de sinal, bateria fraca ou outras emergências.

Eliminar essa função tem sido fundamental para que os drones, que posteriormente lançam bombas nos tanques ou postos de controle israelenses, passem despercebidos pelo exército de Israel.

A chave, segundo a investigação do site mencionado, se baseia em que os soldados do Hamás determinaram outro ponto de RTH distinto. Assim, quando este regressar, se evitam interferências e sobretudo, que se conecte com outras fontes de informação.

Sem dúvida, para o especialista Dmitri Alperovitch, da Silverado Policy Accelerator, uma organização siem fins lucrativos dedicada a resolver desafios geopolíticos e especializada em cibersegurança, o mais impressionante tem sido a capacidade de informação que o Hamás está conseguindo.

“Quando analisamos o que o Hamas tem feito, apesar de haver muitas coisas que obviamente não sabemos, mas as coisas que tem sido reveladas indicam que eles têm uma inteligência absolutamente competente sobre a localização das bases secretas israelenses em seus territórios. Sabem exatamente para onde ir, e onde estão os pontos críticos de comunicação que podem ser destruídos com os drones”, disse.