Fogo no espaço: o drama dos cosmonautas na estação Mir

“Cheira a fumaça?” Eram 2:25 GMT quando, de repente, a tripulação da estação espacial Mir percebeu que os geradores de oxigênio estavam queimando cartuchos de perclorato de lítio. Havia um incêndio com um astronauta e dois cosmonautas a bordo.

O medo se apoderou de todos, mas também o sentido de sobrevivência e, até mesmo, o senso do cumprimento do dever.

A estação espacial russa MIR

Em 23 de fevereiro de 1997, os cosmonautas russos Vasili Tsibliev e Aleksandr Lazutkin, e o astronauta estadunidense Jerry Michael Linenger, estiveram perto da morte.

Tudo começou no módulo Spektr, que havia sido lançado em 1995, e embora a causa do incêndio não pudesse ser determinada com certeza, acredita-se que tenha sido causada por um curto-circuito em um cabo elétrico. As chamas se espalharam rapidamente pelo módulo, causando danos consideráveis.

A estação Mir, de problema em problema até o incêndio

A estação Mir foi lançada pela antiga União Soviética em 1986. Era a sétima estação orbital de longa duração para a nação desde a ativação da Salyut 1 em 1971.

Mas desde o início, enfrentou vários problemas: por exemplo, em 1987, não conseguiu realizar uma manobra de acoplamento com o módulo astrofísico Kvant, devido a um objeto estranho preso na porta de acoplamento.

Um ano depois, a nave Soyuz TM-5, após concluir uma viagem à Mir, teve problemas em diferentes manobras de aproximação, mas a tripulação conseguiu corrigir o problema e retornar à Terra após o susto.

Os Estados Unidos se uniram à Rússia, após o colapso da União Soviética, para realizar missões conjuntas: os americanos forneciam os ônibus espaciais, enquanto os russos disponibilizavam a estação Mir.

No entanto, os problemas na Mir continuariam, sendo o pior deles o incêndio em 23 de fevereiro de 1997.

Após perceberem o incêndio, Vasili Tsibliev, Aleksandr Lazutkin e Jerry Michael Linenger usaram extintores e trajes especiais para apagar as chamas. O incêndio durou um pouco mais de 7 minutos, mas a tensão persistiu por muito tempo.

O incêndio causou o colapso das unidades de filtragem de ar do módulo Spektr, forçando a tripulação a usar máscaras durante o restante de sua estadia na estação.

Em abril daquele ano, chegaram as ferramentas para reparar os danos. No entanto, essa não foi a última provação da Mir.

O capítulo final da Mir

Em 25 de junho de 1997, poucos meses após o incêndio, ocorreu uma colisão com uma nave de carga não tripulada. Um dos painéis solares da Mir ficou seriamente danificado, resultando na falha no fornecimento de eletricidade.

O astronauta britânico-americano da NASA, Collin Michael Foale, assumiu o comando, enquanto Tsibliev, que ainda estava na estação apesar do incêndio ocorrido meses antes, enfrentou problemas cardiovasculares.

Posteriormente, determinou-se que a colisão ocorreu devido à falta de um radar de acoplamento na Mir. Mas essa é outra história, que relatamos em outro artigo.

A Rússia decidiu, por fim, desorbitar a Mir, fazendo-a se desintegrar sobre o Oceano Pacífico em 23 de março de 2001.