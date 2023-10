Desligar seu telefone celular todas as noites pode te salvar: saiba por que é importante fazer isso

Usamos todos os dias, quase o dia todo. O uso dos telefones celulares tornou-se vital nos últimos 20 anos. Passaram de serem uma grande inovação no mundo das telecomunicações a se tornarem dispositivos totalmente indispensáveis para o dia a dia, e em alguns casos, até a noite. Mas a verdade é que você deveria desligar o seu celular todas as noites e vamos explicar as razões.

Você dorme com ele, não? Tornou-se comum em todo o mundo ir para a cama com o telefone na mão, debaixo do travesseiro ou mesmo sobre a mesa de cabeceira, a fim de sempre tê-lo perto e ligado, caso haja alguma emergência, simples falta de sono ou alarme, o que, embora possa parecer lógico à primeira vista, pode afetar a vida útil do seu dispositivo.

Desligar o seu celular todas as noites?

Assim como os telefones celulares se tornaram essenciais para milhões de pessoas em todo o mundo, eles também se tornaram uma dor de cabeça. Muitas vezes, o mau funcionamento e o baixo desempenho do seu dispositivo podem lhe causar problemas.

A principal fonte destes problemas costuma ser a acumulação de cache, que é gerada basicamente com cada coisa que fazemos no celular, assim como, o funcionamento contínuo pode gerar pequenos problemas de sistema que consomem memória e também desaceleram o seu celular e, inclusive, podem afetar o hardware.

Por isso, desligar o seu celular de vez em quando é a melhor opção, libere o cache, feche todos os aplicativos em segundo plano, reinicie as funções do sistema para evitar a acumulação de incompatibilidades ou erros e, além disso, é uma solução extremamente prática, rápida e que qualquer pessoa pode fazer.

Reiniciar ou desligar meu celular?

Existem algumas diferenças entre ambas as funções, pois desligar significa desativar completamente todas as funções do sistema, permitindo que reinicie do zero ao ligar, enquanto que reiniciar apaga apenas uma parte da memória cache e mantém algumas partes do sistema em execução durante o reinício.

Por isso, recomenda-se desligar o celular e o mínimo adequado seria cerca de 20 minutos por semana, mas se você realmente quiser cuidar do seu telefone e obter melhor desempenho, o ideal seria desligá-lo todas as noites, depois de usá-lo e ligá-lo ao acordar.