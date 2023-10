Com formas de dragões e insetos: assim serão os drones do futuro

A inovação no mundo da tecnologia costuma encontrar inspiração na natureza, e os drones do futuro não são uma exceção. Os dragões mitológicos, com sua capacidade de voar e caçar presas, e os insetos, que aperfeiçoaram a evolução natural para voar de forma eficiente, tornaram-se modelos para o design de drones com características únicas e surpreendentes.

No Japão, como explica o Urban Tecno, estão sendo desenvolvidos drones com a capacidade de modificar seu tamanho para acessar espaços reduzidos. Essa adaptabilidade se assemelha às táticas usadas por alguns insetos para passar por frestas e espaços apertados.

DRAGON, o drone do futuro

Um exemplo recente desta tendência é o DRAGON, um protótipo de drone apresentado em Tóquio. A característica mais destacada deste drone é sua capacidade de mudar de tamanho, o que lhe permite acessar locais que de outra forma seriam inacessíveis. Esta imitação da adaptabilidade vista em certos insetos é um passo para a criação de drones que possam transitar entre andar e voar.

Drone

Se espera que esta tecnologia tenha um grande potencial no setor agrícola e de serviços. Fabricado a partir de finos cilindros de borracha revestidos com nanotubos de carbono, o DRAGON oferece flexibilidade na redução do seu tamanho, o que o torna ideal para navegação em espaços reduzidos. Este avanço tecnológico poderia ser fundamental para tarefas como a polinização de cultivos e missões de busca e resgate.

A imitação da tecnologia na natureza não é nova, pois a evolução tem sido a força motriz por trás da sobrevivência na vida selvagem. Isso levanta a questão de se a inteligência artificial será capaz de imitar completamente o comportamento dos insetos no futuro.

À medida que continuamos a explorar os limites da tecnologia inspirada na natureza, o tempo dirá até onde chegaremos na criação de drones verdadeiramente inovadores. A natureza, com seus dragões e seus insetos, continua sendo uma fonte inesgotável de inspiração para a tecnologia do amanhã.