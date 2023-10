Chove tanto quanto na Terra, mas em vez de água cai ferro fundido: o exoplaneta WASP-76b

O universo infinito continua a nos surpreender com planetas e fenômenos que desafiam a nossa imaginação. A cerca de 1.200 anos-luz da Terra, os astrônomos descobriram um exoplaneta único, WASP-76b, onde a natureza levou os extremos a um novo nível, fazendo com que a Terra pareça um paraíso em comparação.

WASP-76b, o exoplaneta revestido de ferro, é um lugar de extremos inimagináveis. Em sua fase diurna, as temperaturas alcançam um abrasador máximo de 2400 graus Celsius, enquanto que na fase noturna, "apenas" caem para 1500 graus Celsius. No entanto, o que realmente distingue este planeta é seu revestimento completo de ferro.

De acordo com o Urban Tecno, a atmosfera abrasadora de WASP-76b faz com que a superfície seja banhada em um oceano de ferro fundido. Às temperaturas extremas, o ferro da superfície derrete-se e transforma-se em vapor, semelhante ao ciclo da água na Terra.

Por sua vez, o vapor de ferro sobe para o céu, onde a temperatura desce, causando a condensação das partículas de ferro. Posteriormente, esse ferro condensado passa ao estado líquido e cai novamente na superfície na forma de chuva incandescente.

Estranhas chuvas

Então, no WASP-76b, não experimentaríamos chuvas refrescantes de água, mas chuvas de ferro quente que caem na superfície para se evaporar em um ciclo contínuo. Esse exoplaneta a 390 anos-luz da Terra se apresenta como um verdadeiro inferno, onde fogo e temperaturas extremas dominam a cena.

A existência de WASP-76b nos lembra da imensa diversidade do universo e nos dá uma visão fascinante de um mundo completamente diferente do nosso. Embora a possibilidade de viagens espaciais para este tipo de destinos ainda seja um desafio colossal, a exploração e o conhecimento de exoplanetas como este nos ajudam a entender melhor a extensão e a incrível complexidade do cosmos.