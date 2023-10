Elon Musk acredita que o “assunto mais importante” agora é evitar a Terceira Guerra Mundial

A Terceira Guerra Mundial poderia estar muito mais próxima do que imaginamos e seria o assunto mais importante a tentar evitar na nossa atualidade. Pelo menos é o que considera Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo.

O executivo por trás da SpaceX, Tesla Motors e X (antes Twitter) sempre foi distinguido por ter uma opinião sobre quase qualquer assunto em tendência, e no caso da situação dos conflitos armados no mundo não é exceção.

Desde há muitos anos, Elon tem se destacado por manter geralmente uma perspectiva quase apocalíptica sobre o futuro da humanidade, especialmente em relação à tecnologia.

Até março de 2022, Musk deu uma palestra onde destacou quais eram, naquele momento, os três fatores que considerava que poderiam levar à extinção da humanidade:

As taxas de natalidade baixas continuam em queda

O desenvolvimento dos sistemas de Inteligência Artificial, se eles acabarem "saindo mal".

E o extremismo religioso.

Hoje, Elon volta a abordar o assunto de suas maiores preocupações e marca sua preocupação com um tema que se conecta diretamente com o terceiro ponto da lista e que poderia nos levar à Terceira Guerra Mundial.

“Evitar” a Terceira Guerra Mundial: Elon Musk alerta qual é o assunto mais urgente hoje em dia

Acontece que Elon Musk participou na última transmissão do Monday Talk de David Sacks, onde avisou que as guerras entre Israel e Hamas, bem como a da Ucrânia e Rússia, estariam cada vez mais aproximando a civilização de uma potencial Terceira Guerra Mundial.

Do ponto de vista dele, "evitar" a Terceira Guerra Mundial seria o "assunto mais importante" atualmente.

Elon Musk CEO da Tesla, X, SpaceX e outras empresas

“A Terceira Guerra Mundial é um risco para a civilização do qual talvez não nos recuperemos. Para onde a guerra entre Israel e Hamas está se dirigindo? Isso poderia levar à Terceira Guerra Mundial?

Devemos dar prioridade a evitar a Terceira Guerra Mundial, isso é o que realmente importa. E não, como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, que um conflito regional se torne rapidamente um conflito global.

Isso poderia acontecer novamente quando as coisas saem do controle. Antes que você perceba, teríamos uma grande crise global com devastação que supera em muito a Primeira ou Segunda Guerra Mundial”.

É certo que a visão de Elon Musk sobre este tipo de prováveis futuros tende sempre a ser um tanto extrema. Mas é provável que nesta ocasião ele esteja certo.