Vídeo mostra a passagem do poderoso furacão “Otis” em sua rota para Acapulco, visto do espaço

O furacão “Otis” sacudiu a costa de Guerrero, no México, com uma força devastadora. As imagens capturadas do espaço oferecem uma perspectiva incrível da intensidade desta tempestade classificada como uma das mais poderosas em anos.

Na quarta-feira 25 de novembro, "Otis" tocou terra nas primeiras horas, tendo sido elevado previamente à categoria 5, o que o tornou uma das tempestades mais fortes registradas nas costas mexicanas. As imagens de satélite revelam a magnitude desta tempestade e seu impacto na região.

De acordo com o relatório da TV Azteca, o passar do “Otis” por Guerrero deixou milhares de pessoas sem comunicação ou energia elétrica. Muitos se refugiaram nos abrigos governamentais, esperando conhecer a extensão total dos danos causados pelo furacão.

As imagens do furacão

Um vídeo de 13 segundos compartilhado pela Coordenação Nacional de Proteção Civil (CNPC) mostra a trajetória do furacão "Otis" ao longo das costas de Guerrero. Esse vídeo permite observar a intensidade do furacão, que alcançou ventos de 260 km/h no Pacífico mexicano.

⚠️#Otis se ha intensificado a #huracán categoría 5 ⚠️🌀



Permanece sobre aguas del Océano Pacífico 🌊, acercándose al estado de Guerrero:



📍A 90 km al sur-sureste de Acapulco.

🌬️Vientos máximos sostenidos de 260 km/h

🌀Desplazamiento al nor-noroeste a 15 km/h



EXTREMA… pic.twitter.com/bPignPdetz — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 25, 2023

Apesar de ter alcançado a categoria 5, "Otis" enfraqueceu posteriormente e tornou-se uma tempestade tropical. Embora sua intensidade tenha diminuído, ela continua afetando as regiões de Guerrero e Oaxaca, tendo passado pelo sul-sudeste de Ciudad Altamirano. Para obter informações em tempo real sobre a trajetória de "Otis", é importante acompanhar as atualizações do Serviço Meteorológico Nacional em suas redes sociais.

Atualmente, Chilpancingo servirá como "ponte aérea" para levar ajuda humanitária às pessoas afetadas. A Força Aérea Mexicana (FAM) deslocou aviões para oferecer assistência na região.

O impacto do furacão “Otis” foi brutal, com ventos que ultrapassaram os 270 km/h e rajadas que alcançaram mais de 330 km/h. Além dos ventos extremos, as chuvas torrenciais e os cortes de energia elétrica geraram uma situação de emergência. A Comissão Federal de Eletricidade (CFE) mobilizou seu pessoal em vários pontos para restaurar a comunicação e a energia elétrica na região afetada.