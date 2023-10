Telescópio do Chile capta uma surpreendente colisão de galáxias a 90 milhões de anos-luz da Via Láctea

Os telescópios do Chile, situados nas melhores localizações para explorar o espaço a partir da Terra, têm nas suas mãos duas galáxias que se destacam por serem as que têm os buracos negros mais próximos entre si.

Estes dois buracos já foram detectados pela primeira vez em 2021, com as ferramentas do Very Large Telescope (VLT), do Observatório Europeu Austral localizado no Chile, no deserto de Atacama. E agora, apontando para a mesma região, o Gemini Sul de Cerro Pachón capta a colisão entre essas duas galáxias, que se encontra a 90 milhões de anos-luz da Via Láctea.

Faixas de poeira e gás interestelar, e uma enorme quantidade de elementos cósmicos se juntam para formar uma grande bola que a faz parecer com um “açúcar de algodão” galáctico, de acordo com a Página 12. Uma das galáxias que está colidindo é a espiral NGC 7727, que facilmente poderia mudar sua forma uma vez que a fusão tivesse ocorrido com sua vizinha menor.

A imagem revela vastas faixas de poeira e gás interestelar enroladas que se parecem com um algodão-doce recém-fiado enquanto envolvem os núcleos fundidos das galáxias originais", disse o time de astrônomos do Observatório Internacional do mesmo nome operado por NOIRLab da NSF (Fundação Nacional de Ciências) e AURA (Associação de Universidades para a Pesquisa em Astronomia), autores desta pesquisa.

Gemini Sul registrou a galáxia NGC 7727 INTERNATIONAL GEMINI OBSERVATORY/NOIRLAB/NSF/AURA (Sebastian Carrasco)

As duas galáxias têm buracos negros que formarão um dos eventos catastróficos mais impressionantes que já vimos. Um tem 154 milhões de massas solares e o outro 6,3 milhões de massas solares; eles estão separados entre si por cerca de 1.600 anos-luz.

Veremos esta fusão da Terar. Infelizmente não. As estimativas dos cientistas indicam que a colisão completa ocorrerá dentro de cerca de 250 milhões de anos. Ao final deste processo, o resultado será uma galáxia elíptica.