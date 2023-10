Pode a inteligência artificial nos guiar para uma saúde melhor? Um relatório esclarece isso

A Inteligência Artificial (IA) penetrou em nossas vidas de muitas maneiras e agora pode até influenciar nossa saúde através de dispositivos portáteis de fitness. Rastreadores de atividade física, como Whoop Band, FitBit, Apple Watch, Oura Ring e Garmin smartwatch, são cada vez mais comuns, fornecendo informações valiosas sobre nossos comportamentos diários.

No entanto, a questão-chave é se a incorporação da IA nestes dispositivos é uma bênção ou um erro, e a resposta varia de acordo com quem você perguntar, como indica o relatório da GQ.

Uau, por exemplo, apresentou uma nova função chamada “Whoop Coach” que usa o modelo GPT-4 da OpenAI. Esse treinador virtual, na forma de uma interface de bate-papo, responde às consultas dos usuários com base em uma grande quantidade de dados de saúde coletados pela banda Whoop, como oxigenação no sangue, temperatura da pele, frequência cardíaca e frequência respiratória.

Agora os usuários podem fazer perguntas como "por que estou tão cansado?" ou "o que devo fazer na academia hoje?", e receberão respostas personalizadas. Mesmo se desejarem falar sobre o Império Romano, o Whoop Coach está pronto para oferecer algumas sugestões.

A Inteligência Artificial (IA) tem potencial para melhorar a saúde?

No entanto, nem todos estão convencidos de que a IA seja a solução. Emily M. Bender, professora da Universidade de Washington e uma figura influente no campo da IA, expressou seu ceticismo em um tweet, apontando a presença do modelo GPT-4 em Whoop. Isso levanta a questão de se poderemos ver conselhos potencialmente perigosos em questão de dias, horas ou minutos.

Apesar das preocupações, há aqueles que aplaudem a integração da IA em dispositivos de fitness. Alguns consideram que é o amanhecer de uma nova era de dispositivos portáteis verdadeiramente inteligentes que podem impulsionar nossa saúde e bem-estar. Num momento em que menos de um quarto dos adultos americanos cumprem a quantidade recomendada de exercício, um pequeno empurrão da IA não pode ser tão ruim.

No âmbito da saúde cardiovascular, a Inteligência Artificial já está ganhando terreno. Empresas como a Cardiosense estão usando a Inteligência Artificial para monitorar a insuficiência cardíaca, uma tarefa crucial que pode salvar vidas.

A IA também está encontrando seu lugar na programação de treinamentos. Corredores recorrem ao ChatGPT para criar planos de treinamento personalizados, e alguns desses planos foram elogiados como “um ponto de partida sólido para muitos corredores”.