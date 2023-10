Como os astronautas tomam café na Estação Espacial Internacional? Este vídeo mostra

Existem gostos da Terra que procuram ser repetidos no espaço. Um deles é tomar café, mas não é nada fácil, devido à microgravidade na Estação Espacial Internacional.

Será mais simples do que pensamos?

Neste mês, a Agência Espacial Europeia (ESA) lançou um vídeo com a astronauta italiana Samantha Cristoforetti mostrando como não pode ser feito e como é realmente feito.

Não é a primeira vez que Cristoforetti, primeira astronauta do seu país, ensina como é a vida na Estação Espacial Internacional. Mas sempre é um prazer aprender com ela.

Samantha Cristoforetti. (FOTO: The European Space Agency)

A primeira coisa que precisamos saber é a situação da Estação Espacial Internacional. Ela está orbitando a Terra, a 400 quilômetros acima dela, se movendo a 8 quilômetros por segundo.

De acordo com a NASA, “a estação (…) está em queda livre perpétua. Se um astronauta a bordo deixar cair um lápis, o lápis cai. Mas não parece que está caindo: isso porque todos caem juntos, o lápis, o astronauta e a estação”.

Mas não caem para a Terra, mas ao seu redor. Como todos caem na mesma velocidade, os objetos do interior da estação parecem flutuar, em um estado que chamamos de microgravidade”, acrescenta a agência norte-americana.

É assim que se toma café na Estação Espacial Internacional

Como se faz com o café para beber sem usar um canudo? A tripulação usa uma xícara espacial, com orelhas e abertura em forma de triângulo, com asas nos lados.

O líquido se move na parede interna da caneca espacial, sem se derramar e viajando diretamente para os lábios da pessoa. “Este ângulo faz com que o café flua para cima por ação capilar”, explica a ESA em seu vídeo.

Em um vídeo anterior, a astronauta estadunidense Nicole Mann, tenente coronel do Exército dos Estados Unidos, fez o mesmo exercício com cappuccino no recipiente.

Mesmo virando para baixo, mostra como a bebida quente permanece dentro da xícara.

É parte da adaptação do ser humano ao espaço.