Bill Gates tem um plano para competir contra Elon Musk na corrida espacial: Stoke Space

A rivalidade entre Bill Gates e Elon Musk agora se estende ao espaço. Gates fez investimentos significativos na startup Stoke Space, que se propõe a revolucionar a indústria espacial com foguetes totalmente reutilizáveis, focando na sustentabilidade e na luta contra as mudanças climáticas.

Stoke Space, dirigida por Andy Lapsa, um veterano da empresa espacial Blue Origin de Jeff Bezos, busca desenvolver foguetes que não apenas coloquem satélites em órbita, mas também se comprometam com a responsabilidade ambiental ao reduzir as emissões. A startup está nas etapas iniciais de teste de seu foguete reutilizável com combustível limpo, embora enfrente desafios regulatórios e financeiros.

Qual é a diferença entre a Stoke Space e as demais?

De acordo com o relatório publicado no site do El Economista, uma das principais diferenças entre Stoke Space e outras empresas espaciais, como a SpaceX, é o seu enfoque na recuperação de propulsores uma vez em órbita. Além disso, a Stoke Space se compromete com a detecção de vazamentos de metano, a monitorização em tempo real de incêndios florestais e a proteção de recursos naturais como florestas e oceanos.

Stoke Space

Bill Gates investiu na Stoke Space através do seu fundo Breakthrough Energy Ventures e liderou um investimento recente de 65 milhões de dólares. Sua investida nessa startup sublinha o seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação na exploração espacial.

Apesar das tensões passadas entre Gates e Musk, o fundador da Microsoft reconheceu as contribuições de Musk para o avanço da ciência e inovação, destacando o seu papel na expansão dos limites da exploração espacial, com o olhar posto na conquista de Marte.

A rivalidade entre esses dois magnatas tecnológicos se estende para um novo campo, o espaço, e promete um desenvolvimento emocionante na corrida espacial.