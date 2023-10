Inteligência artificial pode detectar se um paciente tem diabetes somente escutando sua voz durante 10 segundos

A detecção precoce de doenças crônicas é essencial para melhorar a saúde da população, e a diabetes tipo 2 não é uma exceção. Um estudo inovador realizado pela Klick Labs demonstrou que a inteligência artificial (IA) pode identificar se uma pessoa tem essa doença com uma precisão surpreendente, apenas ouvindo sua voz por 10 segundos.

Esta pesquisa, publicada no Mayo Clinic Proceedings: Digital Health, abre novas possibilidades na detecção e diagnóstico de doenças, eliminando barreiras de tempo e custo no processo, de acordo com o relatório do La Tercera.

Os cientistas da Klick Labs recrutaram 267 participantes, alguns diagnosticados com diabetes tipo 2 e outros não, e pediram que gravassem uma frase em seus smartphones seis vezes por dia durante duas semanas. Essas gravações foram combinadas com dados básicos de saúde, como idade, sexo, altura e peso. A partir de mais de 18.000 gravações, os pesquisadores analisaram 14 características acústicas em busca de diferenças entre os dois grupos.

Resultados surpreendentes

Os resultados do estudo foram surpreendentes. A IA conseguiu identificar se uma pessoa tinha diabetes tipo 2 com uma precisão de 89% no caso das mulheres e 86% no caso dos homens. O mais notável é que essa determinação se baseou unicamente nas características vocais, o que sugere que a diabetes tipo 2 afeta a voz de uma maneira única.

Inteligência artificial Getty (Yuichiro Chino/Getty Images)

A equipe da Klick Labs identificou uma série de características vocais, como mudanças de tom e intensidade que são imperceptíveis para o ouvido humano comum. Essas mudanças na voz acabaram sendo diferentes entre homens e mulheres, o que adiciona outra dimensão interessante a essa tecnologia de detecção.

Quase metade dos adultos com diabetes em todo o mundo não sabem que têm a doença, e a diabetes tipo 2 representa 90% dos casos. Os testes de diagnóstico convencionais podem exigir visitas médicas caras e tempo. A tecnologia de voz apresenta uma solução acessível e não intrusiva que poderia revolucionar a detecção dessa doença e melhorar a assistência médica.