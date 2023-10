Cientistas preveem o destino fatal do Sol após um estudo sobre uma estrela morta na nebulosa Messier 37

Pela primeira vez, astrônomos estudaram uma anã branca no coração de um “cemitério cósmico” composto por corpos estelares de idade semelhante. Essa anã branca está localizada no centro de uma nebulosa planetária no aglomerado estelar aberto chamada Messier 37, a cerca de 4.500 anos-luz da Terra. Essa pesquisa não só pode esclarecer sobre como essa estrela morreu, mas também fornece pistas sobre o futuro de nosso próprio sistema solar.

Como explicado em um relatório da Space, quando o Sol esgotar seu combustível para fusão nuclear, ele se tornará uma gigante vermelha, cujas camadas externas eventualmente engolirão os planetas internos, incluindo a Terra. Em seguida, o Sol se transformará em uma nebulosa planetária, com seu núcleo se tornando uma anã branca.

Messier 37, que tem a forma de uma borboleta, é um aglomerado aberto de estrelas que nasceram da mesma nuvem de gás e poeira aproximadamente ao mesmo tempo. Isso fornece um “laboratório cósmico” ideal para estudar a evolução estelar, uma vez que as estrelas em um aglomerado têm a mesma idade.

Um fenômeno autêntico

Até agora, apenas três aglomerados estelares abertos que continham nebulosas planetárias haviam sido encontrados, e as anãs brancas no centro desses cemitérios cósmicos nunca haviam sido estudadas. A equipe de pesquisa mudou isso ao focar o Grande Telescópio das Canárias no cemitério de Messier 37.

Primeiro plano da nebulosa planetária no cúmulo estelar aberto Messier 37 e a anã branca em seu coração

O estudo revelou que a anã branca tem aproximadamente 85% da massa do Sol e que a estrela que morreu para dar origem a essa anã branca tinha uma massa 2,8 vezes a do Sol, o que implica que ela perdeu 70% de sua matéria durante sua vida.

Além disso, a anã branca não possui hidrogênio em sua superfície, o que sugere que esteve envolvida em um evento violento em seu passado, possivelmente um breve surto de fusão nuclear. A relação massa inicial-final é essencial para entender a vida e o destino das estrelas, e esse conhecimento pode ajudar a determinar se uma estrela moribunda desencadeará uma supernova, espalhando elementos no universo que formarão novas gerações de estrelas.