A explicação dos misteriosos “aviões” que o Telescópio Espacial James Webb captou em imagens próximos a Júpiter

Apesar dos impressionantes avanços na ciência e exploração espacial, o Sistema Solar ainda está cheio de mistérios esperando para serem descobertos. Um desses mistérios, conhecidos como “aviones de Júpiter”, acaba de ser detectado pelas poderosas ferramentas do Telescópio Espacial James Webb.

O termo “aviones” pode nos fazer pensar em aeronaves voadoras que temos na Terra, mas não é o caso. Este é um conceito astronômico que se refere a correntes de elementos que transitam pelas proximidades de Júpiter, o gigante gasoso em nosso Sistema Solar.

Os “aviões” que o Telescópio Espacial James Webb capturou na região equatorial de Júpiter são especificamente nuvens de cristais de gelo. Geralmente, eles se formam na atmosfera superior do planeta. Essas nuvens são muito finas e transparentes, e só podem ser vistas com telescópios poderosos.

Uma reportagem do Gizmodo explica que os “aviões” se formam quando o ar quente e úmido da atmosfera inferior sobe e esfria. À medida que o ar esfria, o vapor de água se condensa em cristais de gelo. Esses cristais de gelo são muito pequenos e leves e podem flutuar na atmosfera por muito tempo.

Esta imagen de Júpiter tomada por la NIRCam (cámara de infrarrojo cercano) del telescopio espacial James Webb de la NASA muestra impresionantes detalles del majestuoso planeta en luz infrarroja. En esta imagen, el brillo indica gran altitud. NASA, ESA, CSA, STSCI (Sebastian Carrasco)

Os “aviões” são um fenômeno comum em Júpiter, mas nunca antes tinham sido vistos com tanta clareza. As imagens do Telescópio Espacial James Webb mostram que os “aviões” são muito maiores e mais complexos do que se pensava anteriormente.

Esse maravilhoso fenômeno é importante para entender a atmosfera de Júpiter. Pode ajudar os cientistas a estudar a circulação atmosférica do planeta e a composição da atmosfera superior.