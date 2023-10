YouTube quer usar inteligência artificial para permitir que os usuários imitem seus músicos favoritos

O mundo da música está passando por uma revolução tecnológica, e o YouTube, como plataforma líder em conteúdo musical, está buscando se posicionar na vanguarda. A empresa desenvolveu uma inovadora ferramenta impulsionada pela inteligência artificial (IA) que permitirá aos usuários imitar as vozes de seus artistas favoritos.

Apesar dessa iniciativa, de acordo com um relatório do Gizmodo, as conversas com as principais gravadoras parecem ter estagnado. Embora essa ferramenta do YouTube ainda não tenha um nome oficial, seu potencial é impressionante. Ela será treinada usando músicas de artistas obtidas por meio das gravadoras, conforme relatado pela Bloomberg.

No entanto, as conversas com as gravadoras ainda estão em um impasse, já que elas retêm os direitos das vozes dos artistas.

A intenção do YouTube era apresentar essa ferramenta em seu evento “Made on YouTube” no mês passado, de acordo com um relatório da Billboard. Entre as gravadoras envolvidas nessas conversas estão a Sony Music Entertainment, Universal Music Group e Warner Music Group.

O debate sobre a IA na indústria musical

Robert Kyncl, CEO da Warner Music Group, apoiou a adoção de inteligência artificial na indústria musical. Kyncl, que anteriormente trabalhou no YouTube como chefe de negócios por mais de uma década, vê um futuro promissor na IA.

Segundo relatos, o YouTube planeja realizar um lançamento beta limitado da ferramenta, permitindo que um grupo seleto de criadores a utilize para imitar as vozes de um conjunto específico de artistas. Além disso, o YouTube busca envolver esses artistas como consultores para fornecer feedback sobre como melhorar a IA e explorar suas aplicações além da geração de voz.

YouTube (Unsplash)

A indústria da música está em uma encruzilhada quando se trata de inteligência artificial. Em agosto, o Google e a Universal Music Group mantiveram conversas para licenciar o uso de vozes de artistas com IA, e com esse foco, os fãs poderiam recriar músicas usando as vozes de seus artistas favoritos, com compensação para os artistas como detentores dos direitos autorais.

No entanto, alguns participantes da indústria veem a IA como uma ferramenta em vez de uma ameaça. Produtores e artistas entendem que a IA é uma tendência inevitável e muitos procuram incorporá-la em seus próprios processos criativos em vez de resistir a ela.