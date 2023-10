Vendas de smartphones caem ao seu histórico mais baixo em uma década: será uma crise?

Parece que a indústria de smartphones está passando por um período de alta complexidade, independentemente de se tratar da Samsung, Apple,, Motorola, Oppo ou qualquer outro fabricante. Registrou-se o terceiro trimestre de vendas mais baixo na última década, mostrando que sempre é possível ir mais fundo quando os consumidores não estão satisfeitos.

Precisamos encarar isso: o mercado de smartphones já não é o que costumava ser. Temos décadas com a sensação de que as coisas estão relativamente estagnadas em termos de especificações técnicas e inovações reais.

Um exemplo perfeito disso é a Apple e sua linha de iPhones, que, em um determinado momento, demorou até 6 anos para atualizar o sensor da câmera principal. Ao mesmo tempo, ano após ano, lançavam novos modelos cada vez mais caros.

Isso nos leva ao ponto mais recente: o lançamento de seu dispositivo de Realidade Mista, o Apple Vision Pro. Um dispositivo que, desde o seu anúncio, procurou se posicionar como o novo iPhone, aquele novo artigo que, teoricamente, mudará o rumo e a história do setor para sempre.

Mas por que a Apple tem tanta pressa em avançar e sair deste barco? Talvez as cifras mais recentes do setor ofereçam uma pista clara.

Apple, Samsung, todos mal: as vendas de smartphones atingiram o ponto mais baixo da última década

Um relatório da empresa de análise ounterpoint Research revela que o mercado global de smartphones encolheu 8% durante o período mais recente do ano fiscal, atingindo o seu nível mais baixo no terceiro trimestre na última década.

As causas desse colapso seriam a demanda relativamente fraca das principais marcas por parte dos consumidores, incluindo gigantes que geralmente não enfrentam esse tipo de problema: Apple, Samsung, Oppo, Vivo e Xiaomi.

Imagem: CounterPoint | As vendas a nível global de smartphones caíram ao seu registro mais baixo em uma década para o terceiro trimestre dos últimos anos

Os dados, também compartilhados pela agência de notícias Reuters , mostram como a participação das cinco principais marcas atingiu o nível mais baixo em três anos, mantendo uma clara tendência de queda.

Possivelmente, o ponto mais crítico é com a própria Apple, que registrou uma queda de 8% em seus envios no trimestre, mesmo após o lançamento de um novo iPhone no final do período.

Por outro lado, o líder de mercado, a Samsung, experimentou uma queda ainda mais acentuada, com uma diminuição de 13% em seus volumes de vendas durante o terceiro trimestre do ano fiscal atual.

A ironia talvez esteja na Huawei, que foi a única marca a registrar um crescimento de 2%, apesar das rigorosas sanções dos Estados Unidos.

Em resumo, a situação no mercado atual é complexa, e é provável que as vendas finais do iPhone 15 da Apple não sejam as melhores.