Veja como são os caças F-35I, uma versão especial destes aviões que somente o exército de Israel tem

Israel possui um dos arsenais de guerra mais avançados do mundo. Sua aliança com os Estados Unidos proporciona acesso a equipamentos especiais que se destacam em relação à maioria das nações. Isso inclui os caças F-35I, aeronaves especiais que são exclusivas das Forças de Defesa de Israel e que podem ser usadas no recente aumento de seu conflito com as forças do Hamas na Faixa de Gaza.

Os caças F-35 são conhecidos por estarem presentes em várias Forças Aéreas dos aliados dos Estados Unidos. No entanto, os F-35I de Israel são completamente especiais e adaptados às constantes ameaças decorrentes do conflito com a Palestina.

O que torna essas aeronaves especiais? Segundo informações do Hipertextual, os caças F-35I de Israel se diferenciam por várias razões. Em primeiro lugar, os F-35I estão equipados com uma série de sistemas e sensores israelenses, incluindo o sistema de guerra eletrônica EL/L-8222 “Mako”, o sistema de designação de alvos Litening 5 e o sistema de armas Rafael Python 5.

Além disso, os F-35I são projetados para operar no ambiente único do Oriente Médio. Isso inclui a capacidade de operar em condições desérticas, mecanismos para funcionar em ambientes de alta temperatura e sistemas para operar em ambientes hostis de guerra eletrônica.

Em terceiro lugar, os F-35I estão integrados com o sistema de defesa aérea israelense, o que lhes permite operar de forma mais eficaz no contexto da defesa aérea desse exército.

A seguir, alguns detalhes específicos das diferenças entre os F-35I e os demais F-35: Sistemas e sensores israelenses:

Sistemas e sensores israelenses: EL/L-8222 “Mako” é um sistema de guerra eletrônica projetado para detectar e neutralizar ameaças de radar e mísseis. Litening 5 é um sistema de designação de alvos a laser que permite aos F-35I atacar alvos com precisão. Rafael Python 5 é um míssil ar-ar de curto alcance projetado para derrotar aeronaves inimigas.

Operação no Oriente Médio: Os F-35I são capazes de operar em condições desérticas, incluindo a capacidade de operar em ambientes empoeirados e arenosos. São projetados para operar em ambientes de alta temperatura, suportando temperaturas de até 50 graus Celsius. Eles têm a capacidade de operar em ambientes hostis de guerra eletrônica, o que inclui a capacidade de resistir a ataques de radar e mísseis.

Integração com o sistema de defesa aérea israelense: Os F-35I estão integrados com o sistema de defesa aérea israelense, permitindo que operem de forma mais eficaz no contexto da defesa aérea israelense.