O que são as Passkeys do WhatsApp e como voc~e pode ativá-las de forma simples?

Quando você compra um novo celular, a primeira coisa que faz é instalar o WhatsApp. Para fazer login nesse dispositivo, é comum usar a verificação em duas etapas, que envolve o envio de um código por SMS ou chamada telefônica, além de agora adicionar uma senha de seis dígitos.

O sistema é seguro, mas ainda suscetível a corrupção. Diferentes casos de roubo de identidade no WhatsApp ocorrem interceptando esses códigos por meio de hackeamento de linhas telefônicas.

É por isso que o WhatsApp começou a implementar algo chamado “Passkeys”. Trata-se de um novo sistema que, segundo o que é relatado pelo Xataka, é uma espécie de chave criptografada baseada em mecanismos criptográficos. Essas chaves são armazenadas no dispositivo móvel, computador ou uma chave de segurança.

Essa nova funcionalidade permitirá aos usuários do Android utilizar reconhecimento facial, impressões digitais, PIN ou padrão para acessar suas contas, eliminando assim a necessidade de receber códigos SMS para ativação. Com essa atualização, o WhatsApp se junta a empresas líderes como Google, Microsoft e Apple que já adotaram essa tecnologia.

Além disso, as passkeys têm a capacidade de serem armazenadas na conta do Google, especificamente no gerenciador de senhas. Inicialmente, essa característica faz com que o WhatsApp esteja disponível apenas em celulares Android.

A funcionalidade não está disponível para todos, mas você pode verificar seguindo o seguinte caminho, cortesia do Xataka:

Ativar o Passkeys no WhatsApp:

Primeiro, acesse as configurações.

Em seguida, toque em “Conta”.

Se já tiver, toque em “Claves de acesso”.

Crie a chave e escolha o endereço de e-mail do Gmail onde deseja salvar essa senha.

Passkeys WhatsApp