ChatGPT ganha novo recurso; entenda como funciona

Os entusiastas do ChatGPT podem comemorar. Um novo recurso está disponível para os usuários da plataforma e permite aprimorar o uso do sistema ao implementar oficialmente o recurso chamado de Browse with Bing, que o torna uma ferramenta de pesquisa em tempo real com recurso de navegação para a internet.

Conforme publicado pelo Exame, a funcionalidade já havia sido testada anteriormente e passou por um período de ajustes para, após algumas semanas, ser implementada em versão beta.

Com as mudanças, o ChatGPT que se baseava em dados coletados até setembro de 2021, passa a não ter mais as limitações que o impediam de ser uma ferramenta de pesquisa em tempo real.

Mudanças e avanços

As mudanças começaram a ser implementadas em março deste ano, com a integração dos serviços de internet ao ChatGPT. No entanto, o fato do sistema operar com base em dados desatualizados apresentou um potencial risco, permitindo a atuação de pessoas mal-intencionadas.

O segundo passo foi a integração da pesquisa em tempo real pelo Bing, ferramenta de busca da Microsoft. O recurso chegou até mesmo a ser disponibilizado no aplicativo móvel do ChatGPT, mas foi desativado após exibir conteúdos que deveriam ser barrados devido ao paywall.

Com os ajustes feitos, e os problemas inicialmente detectados resolvidos, a funcionalidade Browse with Bing voltou a ser reativada em setembro, para isso foram inseridas categorizações e diretrizes de propriedade de conteúdo, respeitando as limitações de cada site.

No momento, o recurso está disponível para os assinantes Plus e Enterprise da plataforma, sem a necessidade de ativar o modo beta da funcionalidade. Com isso, a ferramenta de Inteligência Artificial chega a uma nova era e deixa de ser um bot de geração de textos, para integrar imagens e recursos sonoros, caminhando rumo ao objetivo de se tornar um mecanismo de busca generativo multimídia em tempo real.