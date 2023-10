Essa é a forte tecnologia e poder dos tanques Merkava de Israel

Mais de 1.500 mortos em Israel e quase 3.000 em Gaza são um reflexo de que o conflito bélico no Oriente Médio está em um de seus momentos mais críticos.

Fontes especializadas no assunto falam de uma possível investida terrestre do exército de Israel no território de Gaza. Essa é uma das operações mais perigosas nesse tipo de conflito, uma vez que as forças do Hamas estão integradas ao território urbano junto à população civil da Palestina.

Além disso, os soldados do Hamas contam com uma rede de túneis e mecanismos de proteção em Gaza, o que lhes proporciona certa vantagem sobre as forças israelenses.

Para executar essa investida, o exército de Israel faz uso de um de seus ativos mais poderosos: os famosos tanques Merkava, que é o que estamos prestes a discutir nesta resenha.

Equipados com tecnologia de ponta, essas pesadas máquinas de destruição se destacam como as mais poderosas de qualquer exército no mundo.

Os tanques Merkava

Possuem algumas das melhores tecnologias do mundo e foram projetados para serem resistentes e capazes de operar em ambientes difíceis, como os encontrados no Oriente Médio.

Eles apresentam uma variedade de capacidades notáveis, incluindo:

Blindagem composta: A blindagem composta do Merkava foi projetada para proteger o tanque de uma ampla gama de ameaças, incluindo mísseis, foguetes e projéteis de artilharia.

A blindagem composta do Merkava foi projetada para proteger o tanque de uma ampla gama de ameaças, incluindo mísseis, foguetes e projéteis de artilharia. Sistema de proteção ativa (APS): O sistema de proteção ativa (APS) do Merkava foi projetado para interceptar mísseis e foguetes antes que atinjam o tanque.

O sistema de proteção ativa (APS) do Merkava foi projetado para interceptar mísseis e foguetes antes que atinjam o tanque. Sistema de controle de fogo: O sistema de controle de fogo do Merkava foi projetado para permitir que o tanque aponte e dispare com precisão em alvos distantes.

O sistema de controle de fogo do Merkava foi projetado para permitir que o tanque aponte e dispare com precisão em alvos distantes. Armamento: Os tanques Merkava estão equipados com um canhão principal de 120 mm, uma metralhadora coaxial de 7,62 mm e uma metralhadora antiaérea de 12,7 mm.

🇮🇱 El gran despliegue de vehículos de combate principales israelíes Merkava Mark lV continúa en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, ya que una invasión terrestre parece casi segura:pic.twitter.com/dCpZJRrAyt — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 8, 2023

Esses poderosos veículos têm cerca de 9 metros de comprimento, pesam aproximadamente 65 toneladas e possuem quase 4 metros de largura e 2,6 metros de altura, incluindo o canhão principal de 120 mm, bem como uma metralhadora coaxial de 7,62 mm e uma metralhadora antiaérea de 12,7 mm. Podem acomodar quatro soldados e atingir velocidades de até 60 quilômetros por hora.

Os tanques Merkava foram usados em diversas guerras e conflitos, incluindo a Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Líbano de 2006 e a Guerra de Gaza de 2021.

Na guerra atual em Gaza, esses tanques estão sendo empregados para atacar posições das milícias palestinas. Eles estão equipados com munição de alta explosividade (HEAT), capaz de penetrar a blindagem de veículos blindados leves e edifícios.

Os tanques Merkava representam uma força significativa no campo de batalha e podem desempenhar um papel crucial na guerra em Gaza.