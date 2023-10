Veja como realmente seria viver em uma grande nave espacial interplanetária (Vídeo)

Os filmes de ficção científica têm cativado o público há décadas com suas visões impressionantes da vida a bordo de naves espaciais interplanetárias. No entanto, o cineasta sueco Erik Wernquist decidiu se afastar dos estereótipos de Hollywood e usar fundamentos científicos para oferecer uma visão realista do que seria viver em uma dessas enormes naves.

Em seu novo curta-metragem, compartilhado pelo El Confidencial, Wernquist nos leva a um futuro que poderia estar a apenas cem anos de distância.

O cenário de seu curta-metragem se desenrola no “Esperanta”, um orbitador planetário que gira em torno de seu próprio eixo horizontal a uma velocidade de uma revolução por minuto. Essa rotação gera uma gravidade artificial que equivale a aproximadamente metade da gravidade terrestre em sua principal área.

O “Esperanta” é apresentado como um espaço de lazer, semelhante a um hotel ou a um cruzeiro espacial, e o curta explora as vistas que os ocupantes desfrutariam quando o orbitador visita diferentes mundos dentro de nosso sistema solar. No entanto, o aspecto mais intrigante do curta-metragem é a forma como a luz e as sombras do sol interagem no interior da nave conforme ela gira.

Sem luzes artificiais

Wernquist optou por manter todas as luzes artificiais apagadas, com exceção de algumas luzes de emergência, criando assim uma experiência em que apenas a luz natural ilumina os interiores da nave, proporcionando uma sensação de solidão e contemplação.

O artista, cujo trabalho anterior inclui colaborações com a NASA e outras organizações científicas, mais uma vez conseguiu transmitir sua visão do futuro da exploração espacial. No passado, ele trabalhou em projetos que visualizavam como seriam as espaçonaves que nos levariam para além do sistema solar e criou filmes em colaboração com a Fundação Carl Sagan.