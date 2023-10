Sonda espacial da NASA descobre a misteriosa origem dos ventos solares

Esta imagem, capturada a partir de um vídeo de animação disponibilizado pela NASA, mostra mudanças na direção do campo magnético incluído no vento solar que sai do sol, detectados pela ferramenta FIELDS da sonda solar Parker da NASA AP

Sabemos que os ventos solares provêm da estrela massiva que orbitamos. No entanto, o mistério por trás desse fenômeno está relacionado com a sua origem. O que os causa? Por que eles se formam? E como se deslocam do astro-rei em direção às fronteiras do sistema planetário que habitamos?

Essas são questões que começaram a ser respondidas graças a uma recente pesquisa da NASA, baseada em dados captados pelo Extreme Ultraviolet Imager (EUI) da sonda Solar Orbiter, conforme relatado pela Infobae.

O instrumento mencionado foi direcionado para a estrela massiva e encontrou uma série de elementos leves e de curta duração que foram associados a fracos jatos de plasma que são ejetados da atmosfera do Sol.

“Somente fomos capazes de detectar esses minúsculos jatos graças às imagens de alta resolução e alta cadência sem precedentes produzidas pelo EUI”, disse Lakshmi Pradeep Chitta, do Instituto Max Planck para a Pesquisa do Sistema Solar da Alemanha e autor principal do artigo que descreve essa descoberta.

Todos os dados foram registrados com o instrumento ultravioleta, que, graças à sua capacidade de captação elevada, conseguiu observar o plasma solar a temperaturas que excedem vários milhões de graus.

Mancha solar com serpentinas de gás (plasma) superaquecidas carregadas eletricamente na superfície do Sol NASA

A pesquisa agora relaciona os ventos solares com estruturas magnéticas conhecidas como buracos coronais. O Sol está constantemente expelindo energia de sua superfície, mas sua própria força gravitacional a atrai de volta para ele. Bem, nessas regiões, essas ejeções não retornam e seriam responsáveis por desencadear os ventos solares.

Os ventos solares

Os ventos solares são correntes de partículas eletricamente carregadas que o Sol emite continuamente para o espaço. Essas partículas, principalmente prótons e elétrons, viajam a velocidades de até 1 milhão de quilômetros por hora.

Eles são um fenômeno importante no Sistema Solar e têm um impacto significativo na Terra e em outros planetas. Podem causar auroras, perturbar as comunicações e sistemas de navegação e até danificar satélites e outras espaçonaves.