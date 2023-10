Origami, a arte de dobrar papel que chega à engenharia da NASA e com a qual você pode conseguir trabalho

Na busca constante por soluções engenhosas, a NASA recorreu a um aliado incomum: a antiga arte japonesa do origami. Seu uso vai além da criação de figuras de papel, estendendo-se à ciência, tecnologia e medicina, resultando em inovações surpreendentes e aplicações científicas em diversas áreas.

A NASA embarcou em um projeto para projetar um dispositivo que pudesse se desdobrar eficientemente no espaço, protegendo naves espaciais tripuladas contra a radiação. É aqui que o origami entra em cena.

Conforme explica o Xataka, a capacidade de dobrar estruturas bidimensionais em formas tridimensionais compactas é essencial para manter as cargas úteis pequenas durante missões espaciais.

A matemática e os padrões

Os padrões de dobra usados no origami também são encontrados na natureza, desde folhas emergindo de um casulo até insetos dobrando suas asas. Compreender esses padrões e sua aplicação científica requer matemática. Isso permite aos pesquisadores desenvolver soluções práticas, como estruturas que se desdobram e se montam modularmente no espaço.

Origami

O origami encontrou aplicações em uma variedade de campos, incluindo a medicina. Um exemplo notável é o desenvolvimento de um robô inspirado no origami chamado Mori3, projetado para ser modular e versátil para uso em viagens espaciais. Painéis solares de origami também foram usados em satélites para permitir seu dobramento em formas compactas antes do lançamento.

Além disso, a inteligência artificial se combinou com o origami para compreender o dobramento de proteínas, o que poderia lançar luz sobre doenças como o Alzheimer. As proteínas se assemelham a estruturas de origami, com dobras específicas que lhes permitem desempenhar funções-chave nas células.

O origami não apenas revolucionou a forma como os desafios no espaço e na medicina são abordados, mas também abriu caminho para um futuro de cirurgias sem incisões, robôs dobráveis e soluções médicas inovadoras. Esta antiga arte japonesa se tornou um pilar da inovação científica no mundo moderno.