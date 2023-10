Imortalidade e Inteligência Artificial ‘mais humana’: cientista faz previsões para 2030

Que a Inteligência Artificial representou um grande avanço no campo da ciência, isso não resta dúvidas, mas estes foram apenas os primeiros passos de muitos avanços que podem acontecer nos próximos anos. Enquanto cientistas e pesquisadores sonham em encontrar soluções cada vez mais tecnológicas para atividades do cotidiano, um renomado cientista da computação com visão futurista afirmou que estamos cada vez mais próximos de encontrar a chave da imortalidade.

Conforme publicado pelo Mega Curioso, a previsão partiu do cientista Ray Kurzweil, que afirmou que os primeiros passos em direção à imortalidade devem acontecer nas proximidades do ano de 2030.

Já para a Inteligência Artificial, ele prevê grandes avanços por volta do ano de 2045, quando as tecnologias de IA devem alcançar a capacidade de se assimilarem a humanidade.

Ainda de acordo com a publicação, por mais mirabolantes que sejam as previsões de Ray, ele já conseguiu acertar outros avanços igualmente difíceis de acreditar. Entre elas, destacam-se o desenvolvimento de computadores portáteis, smartphones e até mesmo a amplitude que a internet conquistaria.

Previsões ambiciosas

Abordando dois temas que movem a comunidade científica, Ray colocou em xeque as questões da imortalidade e da singularidade da Inteligência Artificial.

Segundo seus cálculos, até 2030 a expectativa de vida humana deverá avançar em mais de 1 ano a cada ano. Isso aconteceria com a utilização de nanorrobôs na corrente sanguínea, sendo que tais mecanismos teriam a funcionalidade de reparar nossos corpos enquanto conectam nossos cérebros à nuvem, tornando possível o envio de vídeos, e-mails e até mesmo memórias diretamente de nossa mente.

Já no caso da Inteligência Artificial, ele afirma que uma ferramenta de IA será capaz de ser bem-sucedida ao realizar um teste de Turing válido até o ano de 2029, demonstrando níveis de inteligência humana. Isso possibilitaria uma possível fusão no futuro que elevaria o grau de inteligência efetiva da humanidade.

Sendo realista

Apesar das previsões de Ray movimentarem a comunidade científica e os curiosos, ambas as tecnologias citadas estão longe de alcançar um patamar em que possam de fato chegar ao ponto citado pelo cientista.

No campo da imortalidade, as tecnologias envolvidas no processo encontram uma série de barreiras para serem efetivas. Já no caso da Inteligência Artificial, ainda não foi possível identificar níveis de singularidade em ferramentas do tipo que validem as previsões de Ray.