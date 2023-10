Como se perde a noção do tempo no espaço, segundo um astronauta: “É como envelhecer 10 anos na Terra”

O astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA), Thomas Pesquet, passou 200 dias no espaço em duas viagens realizadas. Ele é o francês que mais tempo passou em órbita, além de ser o membro mais jovem do Corpo Europeu de Astronautas, com 45 anos de idade.

É engenheiro aeroespacial, piloto de aeronaves, radioamador e astronauta, tendo atuado como comandante de expedição na Estação Espacial Internacional em 2021.

Thomas Pesquet Astronauta francês da ESA

A ESA o selecionou como astronauta em maio de 2009, fazendo parte da Expedição 50/51 (196 dias em órbita) e da 65/66 (104 dias). Ele recentemente compartilhou sua experiência no Instituto Francês de Madrid.

“Sendo astronauta, embora amemos nosso trabalho, não somos enviados para nos divertir”, disse Thomas Pesquet.

Ser astronauta e perder a noção do tempo no espaço

A parte mais complicada de tudo isso é se adaptar à noção de tempo no espaço. “Perdemos as referências de cima e de baixo, porque estamos constantemente em movimento”, disse o francês.

“Para você ter uma ideia: o trajeto de Nova York a Paris leva cerca de 10 minutos da nossa perspectiva. Você olha pela janela e está na América. Você vai fazer um café e, quando volta, já está na Europa”.

Lembrando que a Estação Espacial Internacional tem uma velocidade orbital de cerca de 27.700 quilômetros por hora: ela dá uma volta na Terra a cada 90 minutos.

Os astronautas que vivem na estação espacial veem o amanhecer 15 vezes ao dia!

Em sua primeira experiência na ISS, Thomas Pesquet passou quase seis meses no espaço. E a mudança que ele experimentou, após retornar à Terra, foi imensa.

“Você volta mal, esgotado, com vontade de vomitar, tonto... estar no espaço por seis meses equivale a envelhecer 10 anos na Terra”, disse.

“Quando você chega, precisa aprender de novo a fazer coisas do dia a dia que sabe fazer na Terra, mas não no espaço: comer, beber, lavar-se, dormir... precisa desaprender tudo e começar do zero”, acrescentou o francês.