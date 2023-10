A teoria da gravidade em dúvida: nono planeta escondido no nosso Sistema Solar poderá mudá-la

A busca por respostas para os mistérios do cosmos trouxe à tona novamente a questão da existência de um “Planeta 9″ oculto em nosso Sistema Solar. No entanto, uma abordagem diferente levanta a possibilidade de que, em vez da existência de um novo planeta, possamos precisar de uma revisão de nossa compreensão da gravidade tal como a conhecemos.

Dois cientistas proeminentes, Harsh Mathur e Katherine Brown, conduziram pesquisas que questionam a teoria convencional da gravidade e propõem a ideia de que a Dinâmica Newtoniana Modificada (MOND, em inglês) poderia ser uma alternativa viável.

Essa teoria desafia a Lei da Gravidade de Newton e sugere que, sob certas circunstâncias de alta velocidade de rotação, a gravidade poderia se comportar de maneira diferente do que acreditávamos até agora.

Como lembra o Canarias en Red, um dos grandes mistérios da astrofísica atual é a existência de matéria escura, que tem sido proposta como uma solução para o enigma de por que as galáxias giram a velocidades tão altas sem se desintegrarem. A MOND propõe uma visão alternativa que não requer a existência de matéria escura e sugere um novo comportamento gravitacional.

Gravidade

Qual é a conexão com o suposto Planeta 9?

A hipótese do Planeta 9 surgiu em 2016 para explicar comportamentos incomuns no cinturão de Kuiper, uma região do Sistema Solar cheia de asteroides e cometas com órbitas por vezes anômalas. No entanto, até agora, não foram encontradas evidências concretas da existência desse planeta.

As pesquisas de Mathur e Brown acrescentam uma camada adicional de mistério ao problema. Em vez de procurar um planeta oculto, eles sugerem que as estranhas órbitas no cinturão de Kuiper podem ser atribuídas à Dinâmica Newtoniana Modificada (MOND). Suas observações indicam que as órbitas de certos corpos no sistema solar podem ter sido influenciadas ao longo de milhões de anos pelo campo gravitacional da Via Láctea.

A descoberta de alinhamentos orbitais no cinturão de Kuiper, que parecem coincidir com a Via Láctea e não apenas com o nosso Sistema Solar, surpreendeu os cientistas. No entanto, ambos alertam sobre a necessidade de não tirar conclusões precipitadas. Apesar das perspectivas empolgantes oferecidas pela MOND, as informações disponíveis ainda são limitadas, e são necessárias mais pesquisas para validar ou refutar definitivamente a teoria do Planeta 9.