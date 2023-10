SpaceX vs. EUA: Administração Federal de Aviação adverte que a queda dos satélites Starlink “poderia matar pessoas”

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos emitiu um aviso sobre a possível ameaça representada pelos satélites Starlink da SpaceX, de propriedade de Elon Musk, se não forem retirados adequadamente no final de sua vida útil.

Conforme explicado no relatório da Bío Bío, os satélites Starlink são projetados para operar em órbita terrestre baixa por cerca de cinco anos, após o qual espera-se que sejam retirados. No entanto, sua eliminação é realizada de maneira controlada, geralmente por meio da incineração na atmosfera, o que reduz significativamente o risco para as pessoas na Terra.

Um relatório oficial do governo dos Estados Unidos apresentado ao Congresso adverte que até 2035, cerca de 28.000 fragmentos de satélites Starlink podem sobreviver à reentrada na atmosfera e potencialmente cair na Terra a cada ano. Isso aumentaria a probabilidade de um desses fragmentos impactar e causar danos a pessoas na Terra em 61% a cada ano.

O relatório também observa que há uma probabilidade de 0,07% de que um fragmento caído possa derrubar uma aeronave a cada ano, o que, embora seja uma porcentagem relativamente baixa, ainda representa um risco significativo de uma catástrofe aérea sem precedentes.

Programa de internet com rede de satélites Starlink SPACEX (Noelia Murillo)

A resposta contundente da SpaceX

A SpaceX questionou o relatório da FAA, descrevendo-o como uma culminação de “erros atrozes, omissões e suposições incorretas”. A empresa argumenta que a análise defeituosa foi baseada em um estudo de 23 anos realizado pela NASA, o qual se concentrou em satélites de natureza diferente dos da SpaceX e que não foram projetados para serem descartados.

Além disso, a SpaceX afirmou que já retirou 325 de seus satélites sem deixar detritos, o que contradiz a estimativa da FAA sobre o acúmulo de fragmentos na Terra. Isso parece marcar o início de uma “batalha” entre as autoridades dos Estados Unidos e os planos futuros da SpaceX com a Starlink.