O verdadeiro plano de Elon Musk com o Neuralink foi revelado há seis anos e muitos desconhecem

Neuralink, a empresa de Elon Musk, começou a recrutar candidatos para os primeiros experimentos de implantes cerebrais em humanos. O magnata repetidamente afirmou que seu objetivo é ajudar pacientes com paralisia a se comunicarem, mas o plano principal é bastante preocupante.

Há seis anos, ele falou sobre isso, e muitos não têm conhecimento dessas declarações. Elas foram recentemente relembradas pelo Xataka.

Durante a Cúpula Mundial do Governo em Dubai, em 2017, Elon Musk falou sobre a necessidade de os humanos se fundirem com máquinas para se tornarem ciborgues.

E agora relacionamos isso diretamente ao trabalho da Neuralink.

Vamos ver o que disse Elon Musk naquela época e o quanto se parece ao que está sendo feito atualmente por sua empresa, citado pela CNBC.

As palavras de Elon Musk que hoje podem representar o plano definitivo da Neuralink

Elon Musk indicou durante sua apresentação em 2017 em Dubai: “Com o tempo, acredito que provavelmente veremos uma fusão mais próxima entre a inteligência biológica e a inteligência digital.”

“Isso se trata principalmente da largura de banda, da velocidade da conexão entre o cérebro e a versão digital de si mesmo, em particular o desempenho”, acrescentou o bilionário.

Para Musk, em uma época em que a Inteligência Artificial ameaça se generalizar, os humanos seriam inúteis, portanto, seria necessário fundir-se com máquinas.

Elon Musk Imagem genérica

Recordemos: estas declarações são de 2017.

“Alguma interface de alta largura de banda com o cérebro será algo que ajude a alcançar uma simbiose entre a inteligência humana e a das máquinas e talvez resolva o problema de controle e o problema de utilidade”, disse o bilionário.

O grande medo de Elon Musk está relacionado com a Inteligência Artificial profunda, que vai além dos carros autônomos. É, em suas palavras, uma IA “mais inteligente que a pessoa mais inteligente do mundo”, o que, para ele, pode ser uma “situação perigosa”.

Será que a Neuralink, com seus implantes cerebrais, pode elevar os seres humanos a outro nível diante do avanço da Inteligência Artificial? Devemos nos preocupar com o plano de Elon Musk com os chips cerebrais?