Netflix começa os testes reais de sua nova plataforma de videogames na TV

A Netflix anunciou que selecionou alguns usuários para testar sua nova plataforma de streaming de videogames para televisões e PCs com navegadores compatíveis.

A empresa começou a explorar a criação de uma plataforma de streaming de jogos na nuvem em agosto de 2022, conforme revelado em um anúncio em seu perfil oficial no LinkedIn, onde foram postadas diversas vagas de emprego relacionadas a esse novo produto.

Em agosto deste ano, a Netflix iniciou testes dessa tecnologia em televisões e computadores com Windows e Mac no Canadá e no Reino Unido, com a versão beta dos jogos Oxenfree e Molehew’s Mining Adventure.

Na época, a empresa comentou em seu blog que este era o primeiro passo para que os jogadores experimentassem a plataforma, com uma versão beta limitada para um número reduzido de usuários nesses países.

Essa nova opção da plataforma foi anunciada uma semana após o lançamento do aplicativo Netflix App Controller para usuários de iPhone e iPad, que funciona como um controle de videogame e pode ser usado para jogar em uma TV com uma conta da Netflix iniciada.

A empresa atualizou agora sua entrada no blog para anunciar que iniciou a implementação desse teste beta limitado para usuários nos Estados Unidos. Com isso, eles esperam receber feedback dos testadores e compartilhar mais informações sobre a plataforma de streaming à medida que avançam em seu desenvolvimento.

Vale ressaltar que os assinantes da Netflix podem jogar em seus computadores através da Netflixusando um teclado e um mouse, enquanto aqueles que desejam jogar na televisão podem fazê-lo com dispositivos como Amazon Fire TV, Nvidia Shield TV e Chromecast com Google TV. TVs Roku e modelos inteligentes da Samsung também são compatíveis.

Até agora, essa opção estava disponível apenas para alguns testadores no Reino Unido e no Canadá.