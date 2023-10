Inteligência Artificial consegue identificar uma supernova em tempo recorde

Uma ferramenta de Inteligência Artificial conseguiu, pela primeira vez, detectar, identificar e classificar uma supernova. O marco, algo inédito no campo da ciência, foi conquistado por meio de um método desenvolvido por um grupo internacional de cientistas baseados na Universidade Northwestern, nos Estados Unidos.

Com os avanços conquistados pela ferramenta, é possível que em breve o processo de busca e catalogação de supernovas possa ser completamente automatizado.

Segundo informações do Byte, atualmente o trabalho de localização e identificação de uma supernova acontece de forma manual. Astrônomos utilizam telescópios robóticos para identificar e analisar imagens do céu noturno, em busca de fontes luminosas que não eram verificadas anteriormente em determinada região.

Isso ocorre uma vez que uma supernova é o resultado do fim do ciclo de estrelas massivas, causando uma grande liberação de energia que até mesmo pode chegar a ofuscar uma galáxia por um período de tempo.

A nova ferramenta promete otimizar o processo

Com a Bright Transient Survey Bot (BTSbot), o trabalho humano é reduzido neste processo de identificação de supernovas.

O algoritmo em questão foi treinado com mais de 1,4 milhões de imagens de supernovas já confirmadas, estrelas variáveis e galáxias emitindo jatos de luz. Para testar, utilizaram imagens de uma possível supernova, a SN2023tyk, detectada no início de outubro.

No processo de análise dos dados, o observatório robótico identificou a explosão apenas dois dias depois dela ser detectada inicialmente. Feito isso, automaticamente solicitou o possível espectro dela ao Observatório Palomar, onde um telescópio robótico executou uma série de observações para coletar o espectro.

Em seguida, o espectro foi enviado ao algoritmo SNIascore, que sugeriu se tratar de uma explosão termonuclear de uma anã branca ou do colapso do núcleo que pertencia a uma estrela massiva (tipo II). Com os dados em mãos, o sistema categorizou o fenômeno como uma supernova do primeiro tipo.

Em declaração Adam Miller, autor e líder da equipe de criação do algoritmo, afirmou que a descoberta representa um grande passo, sendo que em breve será possível refinar o modelo para permitir a identificação de tipos específicos de explosões estelares.