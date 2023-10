Esta ferramenta gratuita do Google informa se seus dados pessoais estão na deep web

Apesar de todas as precauções de segurança que você possa tomar, é provável que, em algum momento, seus dados pessoais, como seu nome ou endereço de e-mail, tenham sido comprometidos e acabado na deep web. O Google pode ser seu melhor aliado nessa situação.

Como explica a Computer Hoy, a deep web é um espaço online onde informações sensíveis são negociadas e atividades ilegais, como a venda de drogas ou armas, fraude e roubo de identidade, são realizadas.

No início deste ano, o Google introduziu uma ferramenta gratuita em seu serviço Google One que permite aos usuários verificar se suas contas do Gmail estão à venda na deep web. Agora, essa funcionalidade se estende aos proprietários de dispositivos Android, permitindo que eles saibam se seus dados pessoais estão expostos na deep web.

Como usar a ferramenta

Para utilizar essa ferramenta de segurança, os usuários podem abrir o aplicativo do Google em seus dispositivos Android e acessar o menu da conta no canto superior direito. Nesse menu, eles encontrarão a opção “Relatório da deep web”. Ao clicar nela, a ferramenta rastreará a web em busca de informações como nomes, endereços, números de telefone, números de seguridade social, nomes de usuário e senhas.

Google

Se a ferramenta do Google detectar que seus dados estão sendo negociados na deep web, a recomendação é alterar imediatamente suas senhas por outras mais robustas e difíceis de adivinhar. Além disso, é aconselhável ativar a autenticação em duas etapas para adicionar uma camada adicional de proteção.

Além de usar o Relatório da deep web, também é importante seguir outras práticas para proteger seus dados, como não compartilhar informações pessoais em sites desconhecidos ou não confiáveis, utilizar senhas seguras e exclusivas para suas contas, manter o software de seu dispositivo móvel atualizado e evitar baixar arquivos de links suspeitos. Seguindo essas dicas, você pode fortalecer a proteção de seus dados contra hakers.

É importante destacar que essa função está sendo implementada gradualmente em dispositivos Android e, embora tenha sido confirmado que chegará aos dispositivos iOS, ainda não há uma data confirmada.