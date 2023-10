Elon Musk reforça a teoria sobre Sam Altman “roubar Internet” para vender aos usuários do ChatGPT

Elon Musk mantém-se vigilante em relação a Sam Altman. Antigos parceiros na OpenAI, hoje são rivais, com o sul-africano preocupado com o avanço da Inteligência Artificial, além do ChatGPT.

Recentemente, veio a público uma nova opinião do chefe da X, SpaceX, Tesla e outras empresas sobre o que Sam Altman está fazendo com a IA.

Musk apoia uma teoria que sugere que Altman está “roubando a Internet” para vendê-la aos usuários com o ChatGPT. Ele o fez em um tweet de um usuário que considera isso verdade, afirmando que “há algo de verdade” nisso.

Segundo os críticos de Sam Altman, incluindo Elon Musk, o chefe da OpenAI extrai e compila dados da Internet aberta (e gratuita) para construir modelos poderosos de Inteligência Artificial (com os quais ele ganha muito dinheiro).

A estratégia de Altman, sempre seguindo as orientações de seus críticos, é vender esses dados aos usuários por meio de APIs e impor barreiras legais para evitar que outros façam o mesmo.

O que é uma API e como Sam Altman se beneficiaria com o ChatGPT, de acordo com Elon Musk e outros críticos?

Uma API é uma Interface de Programação de Aplicativos, que permite que produtos e serviços se comuniquem entre si, sem precisar saber como estão implementados. Elas são consideradas contratos de acordos entre as partes.

Em abril deste ano, soube-se que a OpenAI tinha acesso à antiga API do Twitter, hoje X, para usar os dados de seus usuários a fim de treinar a Inteligência Artificial. Para isso, pagava 2 milhões de dólares a Elon Musk, mas o magnata considerou o valor insuficiente, impedindo-o de continuar.

Países como a Itália e a China impuseram restrições ao ChatGPT e inteligências artificiais semelhantes.

Sam Altman, em agosto passado, defendeu sua empresa afirmando que não utiliza dados enviados por meio de sua API para treinar seus modelos de Inteligência Artificial.

Ele reconheceu que apenas incorporam dados especificados pelo usuário em futuras execuções de treinamento, mas sempre com o consentimento dos clientes e com o objetivo de melhorar o modelo de maneiras específicas.