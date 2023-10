Dragon Ball DAIMA será uma série violenta? Veja o que Akira Toriyama diz sobre o novo anime

Dragon Ball DAIMA é a série que está roubando os holofotes no mundo do anime. O mais novo projeto da Toei Animation, escrito e desenhado por Akira Toriyama, está programado para ser lançado em 2024, e tem gerado muitas perguntas entre os fãs da franquia.

O teaser divulgado apenas na semana passada, durante o primeiro dia das sessões da Comic Con de Nova York, já revelou que os gráficos são bastante impressionantes e condizem com as demandas atuais das séries animadas que vêm do Japão.

No entanto, o enredo, o cerne da história, é o que está em questão muito antes da estreia deste anime. Será uma série violenta? Haverá um grande desenvolvimento das artes marciais e dos níveis de poder dos Guerreiros Z? São perguntas que muitos estão fazendo, com base no fato de que todos os personagens se transformam em crianças.

As palavras de Akira Toriyama sobre a série nos fazem especular mais ou menos sobre os rumos dessas novas aventuras de Dragon Ball.

“Devido a uma conspiração, Goku e seus amigos se tornam pequenos. Para consertar as coisas, eles se dirigirão a um novo mundo. É uma grande aventura com ação intensa em um mundo desconhecido e misterioso”, diz Akira Toriyama.

Sua declaração parece ser um convite para o desenvolvimento de aventuras que terão muitas lutas em um curto período de tempo. O fato de que “DAIMA” está no título desta nova série de Dragon Ball também nos faz perceber que as ameaças são sérias, já que essa palavra significa maldade em japonês.

O próprio Akira Toriyama explica que “DAIMA” é um termo inventado. No entanto, devido ao seu caráter em japonês, pode ser interpretado como “Mal” em inglês, ou seja, malvado. Tudo faz sentido ao ver que no teaser é dada muita ênfase à magia maligna do mago Babidi e à saga de Majin Buu.